Сын Джигарханяна рассказал об «ужасном совпадении» в смерти отца

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Василий Заика
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Степан Джигарханян делает все возможное, чтобы в ближайшее время вылететь в Москву на похороны народного артиста СССР.

Сын Джигарханяна рассказал об «ужасном совпадении» в смерти отца

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан в интервью «Собеседник.ru» рассказал об «ужасном совпадении» в смерти отца. 54-летний мужчина отметил, что о трагедии ему стало известно, когда он ехал за рулем по Лас-Вегасу. В тот момент в России уже было 14 ноября, а в США еще пятница, 13-е.

По словам Степана Джигарханяна, никаких предчувствий накануне ухода из жизни близкого человека у него не было.

«Хотя спал накануне плохо. Но поздравляя отца с юбилеем, я его просил дождаться меня в бодром здравии. А видите, как вышло… <….> Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», — сказал Степан Джигарханян.

Сын Армена Джигарханяна делает все возможное, чтобы в ближайшее время вылететь из Америки в Россию. Степан Джигарханян рассчитывает успеть на похороны отца. Больше всего наследник народного артиста СССР опасается за состояние своей матери — актрисы Татьяны Власовой.

«Не надо описывать, какое оно. Татьяна Сергеевна плачет от горя. Но хорошо, что рядом есть друзья, которые помогают организовать траурные мероприятия», — заключил Степан Джигарханян.

Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери Елены, трагически ушедшей из жизни в 1987 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Джигарханяна показал последнее прижизненное фото отца.

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