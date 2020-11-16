«Запивала таблетки алкоголем»: сенсационное интервью первой любви Софии Конкиной

Почти два месяца прошло с момента гибели дочери актера Владимира Конкина, но то и дело открываются новые обстоятельства из жизни знаменитой семьи. Сейчас высказаться о трагедии решился Владислав Лисицын — первый возлюбленный покойной девушки. В интервью сайту KP.RU он рассказал историю их любви, подробности жизни Софии в последние месяцы, и сделал откровенное признание — молодой человек винит себя в гибели дочери артиста.

Владислав и София познакомились в детстве, так как их семьи были дружны. Вместе учились в православной гимназии, там же началась их любовь. Причем инициатором в отношениях стала дочь Конкина.

«София лупила меня книжками по голове, так она, наверно, пыталась мое внимание привлечь. А потом прямо в лоб заявила, что она меня любит. Мы все годы детские были очень близки», — вспоминает молодой человек.

После школы у них завязались отношения, но серьезный настрой девушки отпугнул Владислава. По его словам, он не был готов к тому, чтобы брать на себя ответственность. Позже они поддерживали общение, и молодой человек уверен, что дочь актера до конца жизни любила именно его.

«Да, мы до последних дней были очень близки. Она мне всегда говорила, что я единственный человек в ее жизни, которому она рассказывает и доверяет все свои секреты. Говорила, что любила и любит только меня. И я думаю, что это правда», — заверяет Владислав.

В последние два года перед трагедией жизнь Софии была тяжелой: денег не хватало, личная жизнь не складывалась, она испытывала разочарование во всех. Незадолго до знакомства с последним бойфрендом Михаилом Серовым девушка предлагала первому возлюбленному жить вместе, но он так и не решился. Теперь жалеет и винит в ее гибели себя. Он старался остановить ее в периоды депрессии, но не смог.

«Она запивала таблетки алкоголем. Причем сама мне говорила, что после этого ей помогает окончательно расслабиться именно бассейн. Так она достигала полного релакса. Думаю, в тот день она просто хотела расслабиться, но организм не выдержал», — рассказывает Владислав.

В день трагедии, по его словам, София хотела его увидеть, но он не смог прийти. Теперь это не дает молодому человеку покоя — он уверен, что мог бы предотвратить гибель возлюбленной.

«В тот страшный день, когда она утонула, она просила меня о встрече. Говорила, что ей нужно просто поговорить со мной. Просила, чтобы я приехал к ней на работу. Но я не смог. Были дела, и я никогда себе это не прощу», — раскаивается Владислав.

София Конкина погибла 24 сентября 2020 года в реанимационном отделении больницы в Москве. Туда ее привезли после инцидента в столичном фитнес-центре. Девушка потеряла сознание и ушла на дно бассейна. По предварительным данным, под водой она провела около минуты. Безутешный отец не верит в то, что гибель его наследницы — несчастный случай. Он обращался к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело по статье убийство. Впоследствии в крови Софии и моче были найдены более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, а также следы снотворного диазепам. Спустя два месяца с момента трагедии в расследовании так и не появились обвиняемые.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Конкин рассказал о тайном послании покойной дочери.