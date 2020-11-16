Сын маэстро: как живет и чем занимается сегодня Никита Малинин?

Народный артист РФ Александр Малинин 16 ноября отмечает свой 62-й день рождения. Славу и признание публики он снискал не только как талантливый исполнитель романсов, но и прекрасный педагог и композитор.

За долгую и успешную карьеру на эстраде Малинин успел выпустить более 20 музыкальных альбомов: «Любви желанная пора», «Берега», «Венчание» и другие. Сегодня он по-прежнему много гастролирует. Причем не только на территории России, но и за рубежом.

Талант Александра передался и его детям. 5-tv.ru рассказывает о жизни и творчестве Никиты Малинина, наследнике певца от первого брака со скрипачкой Инной Курочкиной.

Кумир молодежи — Никита Малинин

Instagram @alexandr_malinin

Родился Никита 4 сентября 1981 года. К большому сожалению, его звездный отец ушел из семьи, когда мальчику не было и трех лет. Причиной расставания стал новый роман Александра с певицей Ольгой Зарубиной.

Имя наследника знаменитого артиста стало известно отечественному слушателю после его грандиозной победы на шоу «Фабрика звезд — 3». К слову «Малинин» — это творческий псевдоним Никиты. Реальная его фамилия — Выгузов. Заботливый отец всегда был рядом и поддерживал сына. Возможно, поэтому его карьера так стремительно развивалась.

Интересный факт: в детстве наследник Малинина совсем не хотел заниматься творчеством. Задатки музыканта в нем разглядела мама и в каком-то смысле даже настояла на его поступлении в творческий вуз. Так, сначала Никита окончил Академию музыки имени Гнесиных, затем — Московский государственный институт культуры. В результате — стал кумиром молодежи, за что не раз благодарил родительницу.

Instagram @nikmalinin

Несмотря на то, что пик популярности артиста пришелся на 2000-е, и по сей день он продолжает упорно трудиться над созданием новых хитов и альбомов. К слову, самой запоминающейся его композицией стала песня «Котенок», сводившая с ума толпы юных красавиц. До пандемии Никита активно гастролировал, давал даже небольшие сольные концерты в разных городах России.

Личная жизнь

Instagram @nikmalinin

Что же касается личной жизни Малинина, то его избранницей стала женщина по имени Наталья. Возлюбленная Никиты избегает публичности, а потому известно лишь, что она на два года старше музыканта, является коренной москвичкой, и познакомилась с супругом, когда тот был еще в девятом классе!

Официально узаконили свои отношения Никита и Наталья в 2008 году. В 2015 году в одном из интервью артист признался, что мечтает о детях и практически ежедневно молится, прося Бога о чуде. И оно произошло: в 2017-м любимая подарила певцу наследника. Правда, его имя до сих пор остается загадкой. В настоящее время Никита Малинин вместе с семьей проживает в собственном доме за пределами шумной столицы.

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Ранее 5-tv.ru рассказал об американской дочери Александра Малинина, которая пытается отсудить у него 15 миллионов рублей.