Будь начеку: ТОП-5 самых легкомысленных знаков зодиака

Кто они — легкомысленные личности: те, кто рушит планы окружающих из-за плохого характера, или те, кто просто любит насладиться моментом, забыв о предрассудках? Ответ на этот вопрос найти достаточно непросто.

В современных реалиях легкомысленность — нечто страшное, способное разрушить. Кажется, что только будучи во всеоружии, максимально серьезным и ответственным можно добиться успеха. Это так, но лишь отчасти, считает экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа. В доказательство тому он перечислил ТОП-5 знаков зодиака, представители которых добиваются признания и расположения общественности именно благодаря уникальной легкости характера и способности мыслить творчески.

Стрельцы — яркий пример того, что порой важнее спонтанность, чем тщательных подход к изучению дела. По натуре эти личности — истинные авантюристы, отмечает Вафа, а потому не могут и не имеют права медлить, пока другие обойдут их на повороте и добегут до финишной черты. Стрельцы, утверждает эксперт, при всем своем легкомыслии обладают удивительным самоконтролем, а потому никогда не проиграют «битву», если им интересен куш.

Близнецы — целеустремленные и ответственные люди. Казалось бы, при чем здесь легкомысленность? Тем не менее и они иногда «дают слабину», позволяя себе плыть по течению. В определенные периоды жизни это дает и положительный эффект, отмечает Мехди. Ведь каждому из нас необходима «перезагрузка».

Девы — поразительно изобретательные и жизнелюбивые персоны. Их легкомысленность выражается в неиссякаемом оптимизме, стремлении совершать ради окружающих большие поступки. Сторониться таких людей не стоит, как и бояться, что где-нибудь они «напортачат». Лучше — прогуляться за ручку и вдохновиться их неисчерпаемой легкостью.

Козероги всегда считались ультраконсервативными личностями. Но как выяснилось, даже им порой свойственно проявлять легкомысленность. Они просто устают решать проблемы мировой важности, поэтому, как обычные люди, иногда позволяют себе расслабиться.

Раки и легкомысленность по факту абсолютно несовместимы. Вот если назвать это качество «куражом», то ситуация разительно меняется. Эти люди готовы совершать безумства. Во многом не ради себя, а ради любимых, которых так хочется порадовать. Несмотря на присущую Ракам от рождения серьезность, порой даже их накрывает желание окунуться в детство, пишет Starhit.

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