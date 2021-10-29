ТОП-3 «стоп-слов», которые помогут избежать переработки на удаленке — советы HR

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 279

Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова дала ценные советы, которые помогут остаться с начальством в хороших отношениях даже после отказа «задержаться подольше».

Фото, видео: depositphotos; 5-tv.ru

Как вежливо намекнуть боссу, что оставаться на работе до позднего вечера, выполняя его личное поручение, а тем более задачи нерадивого коллеги, вы просто не можете? Об этом хоть раз в жизни задумывался каждый наемный сотрудник. А сейчас, когда многие выполняют свою работу удаленно, у руководителей появился дополнительный аргумент, чтобы попросить «задержаться на работе». Мол, не тратится время на дорогу или, к примеру, эффективность стала ниже.

Безусловно, нет ничего плохого в том, чтобы помочь компании пережить трудные времена. Но когда начальство активно пользуется добротой подопечного, не так уж приятно.

В беседе с 5-tv.ru эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова рассказала об уникальных «стоп-словах», которые помогут работнику, не переходя к спорам и уговорам, избежать переработки.

«Можете сказать, что у вас „недостаточно ресурсов“, чтобы выполнить качественно работу. Также не можете задерживаться „по трудовому законодательству“, а если и можете то вам потребуется „дополнительная оплата“. Что касается последнего аргумента, я бы поступала аккуратно и отталкивалась все-таки от человеческих договоренностей», — подчеркнула Наталья.

Эксперт также отметила, что лучший вариант в данном случае — аргументация. И делать это нужно в соответствии с определенной схемой, а именно, по «классическому треугольнику» проектного менеджмента.

«Советую оперировать от трех моментов: время, ресурсы и требования. Объясняя тем самым, что если вам необходимо задержаться и сделать задачу быстрее, тогда будет страдать качество. Если необходимо сделать задачу быстро, тогда необходимо дополнительное время либо ресурсы. Либо если нужно сделать задачу быстрее, нужно снижать требования», — пояснила эксперт.

Говоря иначе, важно выстраивать логические конструкции, которые будут просты и понятны любому начальнику. Так, в случае если сотрудника все-таки задержат, то создадут максимально комфортные условия для решения насущной проблемы. Главное при этом сдерживать эмоции, чтобы ненароком не лишиться работы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как добиться от начальника повышения зарплаты.

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