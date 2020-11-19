Игорь Саруханов не смог спасти соседа, заживо сгоревшего в собственном доме в Подмосковье

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Василий Заика
Эксклюзив 3 833

По словам музыканта, трагедия произошла на днях в деревне Хотяжи Одинцовского района.

Фото, видео: depositphotos; 5-tv.ru

Сосед певца и композитора Игоря Саруханова заживо сгорел в собственном доме в Подмосковье. Трагический случай произошел на днях в деревне Хотяжи Одинцовского района. Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что проснувшись в тот день в полшестого утра, увидел через окно зарево в соседнем населенном пункте.

Музыкант позвонил «112» и вызвал на место пожарных. Позднее к нему пришли полицейские, опросили и составили протокол. Выяснилось, что на пепелище было обнаружено тело погибшего хозяина сгоревшего жилища.

Рассказывая о произошедшем, Саруханов неоднократно подчеркнул, что не сделал ничего из ряда вон выходящего и сожалел, что его действия и старания других свидетелей трагедии не помогли спасти жизнь человеку.

«Я сделал то, что сделал бы каждый, увидев такое. Ужасное, конечно, зрелище! Темно еще и такая картина ужасная! Жалко мужика, конечно! Я его лично не знал. Говорят местные, что он два года назад построил щитовой дом. Видите, он сгорел, как спичечный коробок», — сказал автор хитов «Дорогие мои старики» и «Скрипка-лиса».

Правоохранительные органы и дознаватели устанавливают причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саруханов вспомнил о теплых отношениях с Легкоступовой.

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