«Всегда была улыбка на лице»: Саруханов вспомнил о теплых отношениях с Легкоступовой

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 249

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась в 54 года. Ее смерть стала огромной потерей для мира музыки.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Внезапная гибель российской певицы, исполнительницы хита «Ягода-Малина» Валентины Легкоступовой повергла в шок ее родственников и коллег. Один за другим они признаются, что не могут смириться с тяжелой утратой. В сердцах у знакомых артистка всегда останется лучезарным и, бесспорно, необыкновенно талантливым человеком.

Своими воспоминаниями о знакомстве с Легкоступовой в интервью 5-tv.ru поделился певец и композитор Игорь Саруханов.

«Знаю много лет ее. Еще в 80-е и 90-е постоянные встречи на совместных концертах больших праздничных, стадионах и так далее. Это приятельские отношения между коллегами. При встрече это естественно теплые воспоминания», — признался он.

Саруханов убежден: все, кто был знаком с Легкоступовой, запомнили ее светлым человеком, который полностью отдавался своей профессии.

«Легкоступова отдала всю себя, она очень любила свою профессию. Среди нас, коллег, не найдется ни одного человека, кто бы ни сказал теплые слова о ней. У нее всегда была теплая улыбка на лице при встрече», — подчеркнул исполнитель.

Саруханов принес соболезнования всем, для кого была дорога ушедшая из жизни артистка.

«Я приношу искренние соболезнования всем близким и нам, всем коллегам, всем, кто любил ее и уважал», — сказал он.

Валентина Легкоступова была доставлена в больницу после того, как дочь ее обнаружила дочь в квартире вместе с новоиспеченным мужем Юрием Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее медики диагностировали у певицы кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции звезда эстрады находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предполагаемом месте похорон Валентины Легкоступовой.

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