В какие годы и под какими знаками зодиака рождаются идеальные мужчины

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Виктория Андреева
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Астропсихолог Любовь Калиновская рассказала, в какой год и под каким знаком зодиака появляются на свет самые надежные, страстные и верные кавалеры.

В какие годы и под какими знаками зодиака рождаются идеальные мужчины

Фото: www.globallookpress / Bill Ling

Найти идеального спутника жизни не так уж сложно, как кажется. Чтобы не терять времени даром и не расстраиваться из-за «несовместимости», достаточно лишь при близком знакомстве с партнером узнать дату его рождения. Как утверждает астропсихолог Любовь Калиновская, эти цифры расскажут о мужчине гораздо больше, чем он сам о себе знает.

Так, если женщина ищет брутального, мужественного и харизматичного красавца, то ей стоит обращать внимание на представителей знаков зодиака, управителем которых является Солнце. Речь идет в данном случае о Львах, Стрельцах и Овнах. Мало того, что их любовь к женщине неиссякаема, они прекрасно реализуют себя и как отцы.

«Львы бывают заносчивыми, но в то же время добрыми и щедрыми. Всегда гордятся своей женщиной. И что немаловажно — верные. Овны могут проявлять импульсивность, несмотря на благородство. Они всегда настроены оптимистично, умеют жить сегодняшним днем, как никто другой», — цитирует астролога Wday.ru.

По словам Любови, женщинам не стоит упускать из виду мужчин, рожденных под знаком Тельца. Они, как представители стихии Земли, всегда спокойны, рассудительны и могут подарить даме стабильность и комфорт, что также немаловажно в современном мире.

«Идеальные мужчины этих знаков зодиака родились в следующие годы: 1971 — год Золотого Кабана; 1976 — год Огненного Дракона; 1978 — год Земляной Лошади; 1983 — год Водяного Кабана; 1988 — год Земляного Дракона; 1990 — год Золотой Лошади; 1995 — год Деревянного Кабана; 2000 — год Золотого Дракона», — подчеркнула астропсихолог.

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