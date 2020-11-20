Отец чудом найденного живым под Владимиром мальчика Александр Роговцев в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» рассказал, что ему и семье пришлось пережить после пропажи сына 28 сентября.

По словам мужчины, когда Савелий не вернулся домой из школы, родственники начали поиски самостоятельно. После того как пришло понимание, что с ребенком могло произойти что-то страшное, семья обратилась за помощью в полицию. Впоследствии в поисковых мероприятиях было задействовано большое количество человек — стражи порядка, волонтеры, спецназ и неравнодушные добровольцы.

«Очень много людей искало. Огромное спасибо, тем, кто отозвался, откликнулся, кто принимал участие в поисках. <…> Мы боялись больше всего, что через две недели, как в обычной практике, примут статус пропавшего без вести. Нам пообещали, что будут работать до последнего, пока не найдут. Мы до последнего надеялись, что ребенок жив, что с ним все хорошо. Только этим и жили», — сказал Александр Роговцев.

Житель села Горки Камешковского района Владимирской области отмечает, что со здоровьем сына все в порядке. Мальчик пока приходит в себя и не хочет ничего рассказывать близким о случившемся. Савелий очень рад тому, что, наконец-то оказался дома вместе с мамой и папой.

Александр Роговцев добавил, что пока не знает никаких деталей о личности похитителя.

«Не дай бог такое кому-либо пережить! Это очень страшно, это не передать никакими эмоциями!» — заключил отец ребенка.

О ЧП в селе Горки Камешковского района стало известно 28 сентября. В тот день, около 14.00 мальчик вышел из школьного автобуса на остановке, расположенной буквально в 200 метрах от дома, но до него так и не дошел. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Установить место пребывания первоклассника удалось лишь вечером 19 ноября.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все это время школьник находился в частном доме у жителя соседней деревни Макариха. Найти его помогли связи с Интерполом. 26-летний подозреваемый задержан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как удалось спасти ребенка, похищенного два месяца назад под Владимиром.