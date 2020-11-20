Стал известна личность мужчины, который 28 сентября похитил возвращавшегося из школы семилетнего мальчика. По информации 5-tv.ru, это 26-летний Дмитрий Копылов. Известно, что он ранее судим.

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Установлено, что в тот день он затащил ребенка в машину и все это время удерживал его в частном доме в деревне Макариха Камешковского района. В поисках ребенка участвовали военные, волонтеры, полицейские, следователи, сотрудники прокуратуры. Применялись даже средства воздушного поиска — вертолеты и беспилотники.

За помощь в розыске мальчика была объявлена награда в размере одного миллиона рублей.