Установлена личность похитившего ребенка во Владимирской области — фото

|
Светлана Шевченко
1 982

Мужчина в конце сентября затащил в машину семилетнего мальчика и удерживал его в частном доме.

Установлена личность похитившего ребенка во Владимирской области — фото

Фото: depositphotos

Стал известна личность мужчины, который 28 сентября похитил возвращавшегося из школы семилетнего мальчика. По информации 5-tv.ru, это 26-летний Дмитрий Копылов. Известно, что он ранее судим.

5-tv.ru

Установлено, что в тот день он затащил ребенка в машину и все это время удерживал его в частном доме в деревне Макариха Камешковского района. В поисках ребенка участвовали военные, волонтеры, полицейские, следователи, сотрудники прокуратуры. Применялись даже средства воздушного поиска — вертолеты и беспилотники.

За помощь в розыске мальчика была объявлена награда в размере одного миллиона рублей.

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.01
-0.25 90.26
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Иммунолог объяснил, какие люди могут заразиться коронавирусом повторно
7:51
«Гарантия мира»: Пушков ответил на слова Санду о миротворцах РФ в Приднестровье
7:47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
7:29
«Спартак»—«Динамо»: Чем завершится первая в истории российского футбола дуэль немецких тренеров?
7:27
Полуобнаженная Толкалина показала, что такое «полная внутренняя свобода»
7:09
Глава одного из крупнейших банков Аргентины погиб при крушении вертолета

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
«Вариант Зеленского»: Сатановский оценил слова Санду про вывод миротворцев
Аршавин выиграл суд у Барановской

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми