Кто бы мог подумать?! Хелен Миррен вошла в ТОП-3 рейтинга «голых» актрис
Портал Bingo Sites подсчитал, сколько минут знаменитые артистки провели на экране без одежды. Результат оказался слегка неожиданным.
Фото: Хелен Миррен в фильме «Шлюха»
Рейтинг «голых» актрис составил портал Bingo Sites. Его возглавила 40-летняя Ева Грин, известна по роли в фильме «Дом странных детей мисс Перегрин». Согласно подсчетам, она провела на экране без одежды почти полчаса.
Вторую строчку в списке отдали 75-летней Хелен Миррен, которая суммарно была голой в кадре 24 минуты.
И замыкает тройку лидеров 45-летняя Анджелина Джоли — сцен обнаженной у нее также набралось на 24 минуты.
Кроме того, в список вошли Пенелопа Крус, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт и другие голливудские дивы.
Также портал представил рейтинг актрис, которые чаще всего выбирали фильмы со сценами, где им приходилось сниматься обнаженными. Его возглавила Алисия Викандер — она сыграла без одежды в 38% картин.
На втором месте — Ана де Армас с 36,8% кинолент.
На третьем — Лайа Коста с 36,4% киноработ.
И, наконец, был представлен список артисток, которые чаще всего снимались в фильмах в нижнем белье. Его лидером стала Кэмерон Диаз, второе место заняла Сальма Хайек, третье — Шарлиз Терон.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes.
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