Кто бы мог подумать?! Хелен Миррен вошла в ТОП-3 рейтинга «голых» актрис

Рейтинг «голых» актрис составил портал Bingo Sites. Его возглавила 40-летняя Ева Грин, известна по роли в фильме «Дом странных детей мисс Перегрин». Согласно подсчетам, она провела на экране без одежды почти полчаса.

Ева Грин в роли Изабель, «Мечтатели»

Вторую строчку в списке отдали 75-летней Хелен Миррен, которая суммарно была голой в кадре 24 минуты.

Хелен Миррен в фильме «Калигула»

И замыкает тройку лидеров 45-летняя Анджелина Джоли — сцен обнаженной у нее также набралось на 24 минуты.

Анджелтна Джоли в роли Джулии в фильме « Соблазн »

Кроме того, в список вошли Пенелопа Крус, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт и другие голливудские дивы.

Также портал представил рейтинг актрис, которые чаще всего выбирали фильмы со сценами, где им приходилось сниматься обнаженными. Его возглавила Алисия Викандер — она сыграла без одежды в 38% картин.

Алисия Викандер в фильме «Королевские драгоценности»

На втором месте — Ана де Армас с 36,8% кинолент.

Ана де Армас в фильме «Кто там»

На третьем — Лайа Коста с 36,4% киноработ.

Лайа Коста в фильме Новизна

И, наконец, был представлен список артисток, которые чаще всего снимались в фильмах в нижнем белье. Его лидером стала Кэмерон Диаз, второе место заняла Сальма Хайек, третье — Шарлиз Терон.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes.