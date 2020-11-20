В Иркутске неизвестные заживо сожгли бездомного — фото 18+

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел в подъезде многоэтажки на улице Терешковой.

В Иркутске неизвестные заживо сожгли бездомного — фото 18+

Фото: Depositphotos / deyangeorgiev2

Неизвестные заживо сожгли бездомного мужчину в Иркутске. Как сообщает региональный Следственный комитет, вопиющий по своей жестокости инцидент произошел вечером 19 ноября в подъезде многоэтажки на улице Терешковой.

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Жители дома потушили несчастного еще до приезда пожарных расчетов. Несмотря на это, 63-летний мужчина получил ожоги 90% тела. В крайне тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

«По версии следствия, из подъезда в больницу с многочисленными ожогами был доставлен 63-летний мужчина без определенного места жительства. Через несколько часов пострадавший скончался», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей. Рассматривается несколько версий случившегося. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три пенсионера сгорели заживо в мощном пожаре в Петербурге.

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