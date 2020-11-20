Последователи Чикатило: самые известные серийные маньяки постсоветского периода

Расследование преступлений, совершенных Андреем Чикатило, заняло у прокуратуры, милиции и Комитета госбезопасности СССР тринадцать лет — с 1978 по 1990 годы. Убийства происходили по всей стране, находили тела и женщин, и мужчин. Объединяла все случаи только немыслимая жестокость со стороны убийцы.

20 ноября 1990 года на излете Советского союза страна вздохнула спокойно — в Ростовской области задержали Чикатило. Через четыре года его расстреляли, так и не сумев доказать вину в ряде случаев. Но расслабились правоохранительные органы ненадолго — сразу появились подражатели маньяка, орудовавшие с не меньшей жестокостью.

«Ученик» Чикатило

РИА / Новости

В 1994 году, вскоре после расстрела Чикатило, в многострадальной Ростовской области снова нашли труп — неизвестный жестоко убил школьницу. Вскоре в Шахтах жертвой изнасилования и убийства стала 50-летняя женщина.

Убийства продолжались в других городах области, но маньяку удавалось скрываться. Тогда, забыв о горьком опыте с прошлым маньяком, в органах не стали связывать эти дела, ведь почерк был совсем разным, как и возраст убитых. Но в 1995 году серийник прокололся — набросился на женщину с ребенком в Сальске. Девочка убежала и позвала на помощь, маньяка удалось схватить.

Им оказался Владимир Муханкин, пишет РИА Новости. Он недолго юлил и быстро признался на допросе во всех преступлениях. Он искренне считал себя последователем Чикатило, собирал все газетные вырезки о нем и после расстрела решил продолжить его «дело».

Позже выяснилось, что склонность к садизму Муханкин проявлял с детства. Издевательства над кошками и собаками перешли в разбой, один срок стал сменять другой. Выйдя на волю, он стал убивать. Всего за год своей «работы» маньяк убил восемь женщин разного возраста. Если бы в его распоряжении были годы, как у Чикатило, он бы смог установить кровавый рекорд.

Расстрел Муханкину заменили на пожизненное заключение, поэтому и по сей день он находится в колонии особого режима «Черный дельфин».

Каменский маньяк

РИА / Новости

Ростовская область из-за Чикатило стала привлекать других серийных убийц. Уже в 1993 году, когда Чикатило ждал приговора за решеткой, в Каменске-Шахтинском пропали брат с сестрой. Детей так и не смогли найти. В 1994 году исчезли еще две девочки, тогда-то следователи впервые обратили внимание на молодого Романа Бурцева.

Ему было 23 года, женатый отец маленького ребенка. Но в подростковые годы у него была попытка изнасилования 12-летней девочки. Несмотря на это и отметки об учете в милиции улик против него найти не смогли — и Бурцев вышел на свободу. Убивать.

Еще через несколько лет все в том же Каменске-Шахтинском снова пропали дети — две маленькие девочки. Но оперативникам повезло: нашелся свидетель. Соседка одной из пропавших вспомнила странного прохожего, одолжившего у нее лопату. Им оказался Бурцев.

На допросе мужчина долго не хотел признаваться в содеянном, но в итоге рассказал обо всех шести убийствах. Он показал место, где были спрятаны тела жертв. Казнить его не смогли, заменив наказание на пожизненное заключение. До сей поры он отбывает его в колонии особого режима «Белый лебедь».

Подросток-маньяк

РИА / Новости

Весной 1994 года в Ростове-на-Дону пропала шестилетняя девочка. Убийство было странным — мать наблюдала за ребенком из окна и видела, как та вошла в подъезд их общежития. Но до квартиры она так и не дошла.

Малышку искали все соседи, был среди них и 17-летний подросток Дмитрий Кулешов. Следователь Амурхан Яндиев быстро вычислил его и понял, что это убийца, несмотря на отсутствие доказательств. Тот был слишком спокоен для юноши его лет, а на допросе заявил об алиби.

Но следователю удалось «развести» Кулешова, так что тот в итоге сознался в убийстве. Подкараулив свою маленькую соседку на лестнице, он заманил ее к себе, изнасиловал, задушил и спрятал труп на балконе.

В силу возраста Кулешову дали всего десять лет. Сразу после освобождения в соседнем с его домом общежитии были жестоко убиты подросток и его девятилетняя сестра. Следователь сразу понял, чьих рук это дело. Будучи на пенсии, он велел коллегам по цеху присмотреться в Кулешову, и того сразу вычислили. До того как его схватили, убийца спокойно посетил похороны собственных жертв.

За повторное убийство маньяк получил 25 лет колонии строгого режима — половину срока он уже отсидел. Он должен выйти в 2032 году, а если его сочтут благонадежным — то и раньше по УДО. И ему будет чуть за 50 — в этом возрасте Чикатило как раз вошел во вкус. Единственное, чего боятся следователи, так это повторения тех убийств, ведь пожизненного срока молодому насильнику так и не дали.

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