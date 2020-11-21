Известный телеведущий Иван Ургант поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией жены Натальи Кикнадзе. Фанаты не могли не обратить внимание на новый образ многодетной мамы, заметно похудевшей и сделавшей короткую стрижку, да еще и с новым цветом волос. На женщине были черное элегантное пальто, водолазка в тон, кожаные шорты, кружевные чулки и ботинки с массивной подошвой.

«Блондинка за углом», — коротко подписал снимок Иван.

Instagram @urgantcom

Старшая дочь Натальи Эрика, которая живет в США, прокомментировала кадр тремя удивленными смайликами, на что Ургант ответил ей: «Мать твоя». Девушка добавила: «Хороша, что сказать».

Многочисленные фолловеры оценили стильный лук Кикнадзе, но отметили, что она выглядит изможденной и очень печальной.

«Красивая женщина. Правда, похудевшая заметно»;

«Почему Ваша жена такая грустная? Единственная, кого Вам не удается рассмешить?»

«Прекрасная! Но она чаще всего на фото или грустная, или очень серьезная»;

«Грусть, печальный взгляд! Нужно срочно развеселить любимую!»

«Усталость в глазах. Вселенская усталость»;

«Вы очень похожи между собой», — подмечают подписчики.

Ургант и Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение, но свадьба состоялась лишь спустя много лет и после череды других отношений. Супругам по 42 года, у них две совместные дочери — 12-летняя Нина и пятилетняя Валерия. Своих девочек телеведущий назвал в честь бабушки и мамы. У Натальи есть сын Нико и дочь Эрика от предыдущего брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии соведущего Ивана в шоу «Вечерний Ургант» Дмитрия Хрусталева. На днях стало известно, что он оказался в реанимации в Курортном районе Санкт-Петербурга.