«Вселенская усталость» — жена Урганта поразила худобой и грустью в глазах
Подписчики телеведущего Ивана Урганта неоднозначно отреагировали на новый образ его супруги Натальи Кикнадзе.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, Instagram @urgantcom
Известный телеведущий Иван Ургант поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией жены Натальи Кикнадзе. Фанаты не могли не обратить внимание на новый образ многодетной мамы, заметно похудевшей и сделавшей короткую стрижку, да еще и с новым цветом волос. На женщине были черное элегантное пальто, водолазка в тон, кожаные шорты, кружевные чулки и ботинки с массивной подошвой.
«Блондинка за углом», — коротко подписал снимок Иван.
Старшая дочь Натальи Эрика, которая живет в США, прокомментировала кадр тремя удивленными смайликами, на что Ургант ответил ей: «Мать твоя». Девушка добавила: «Хороша, что сказать».
Многочисленные фолловеры оценили стильный лук Кикнадзе, но отметили, что она выглядит изможденной и очень печальной.
«Красивая женщина. Правда, похудевшая заметно»;
«Почему Ваша жена такая грустная? Единственная, кого Вам не удается рассмешить?»
«Прекрасная! Но она чаще всего на фото или грустная, или очень серьезная»;
«Грусть, печальный взгляд! Нужно срочно развеселить любимую!»
«Усталость в глазах. Вселенская усталость»;
«Вы очень похожи между собой», — подмечают подписчики.
Ургант и Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение, но свадьба состоялась лишь спустя много лет и после череды других отношений. Супругам по 42 года, у них две совместные дочери — 12-летняя Нина и пятилетняя Валерия. Своих девочек телеведущий назвал в честь бабушки и мамы. У Натальи есть сын Нико и дочь Эрика от предыдущего брака.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии соведущего Ивана в шоу «Вечерний Ургант» Дмитрия Хрусталева. На днях стало известно, что он оказался в реанимации в Курортном районе Санкт-Петербурга.
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