Адвокат Барановской рассказал, сколько должен платить Аршавин ее детям

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем Андреем Аршавиным взяла троих их общих детей на воспитание к себе. Футболист редко видится с 14-летним Артемом, 12-летней Яной и восьмилетним Арсением. Более того, в суде он боролся за снижение суммы алиментов с половины до трех восьмых размера зарплаты, что у него получилось.

Адвокат Барановской Тимур Матвеев заявил, что сама телезвезда требует от горе-отца прежней суммы ровно в половину его доходов и ни копейкой меньше, об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Есть несколько вариаций доходов, нескольких компаний, конкретную сумму доходов мы озвучить не можем, но он обязан производить выплаты на детей в пользу одной второй заработка», — пояснил Матвеев.

Он подчеркнул, что ведущая программы «Мужское/Женское» недовольна решением суда и непременно будет подавать апелляцию. По его словам, у Барановской и Аршавина вопрос стоит не в конкретной сумме выплат, а в «долевой части».

Кроме прочего, адвокат звезды отметил, что футболист сам присутствовал в суде со своим адвокатом и «вел себя спокойно».

«Не было никакой агрессии и выпадов в отношении сторон. Суд прошел в нормальной обстановке, он выслушал доводы сторон и принял решение. Сторона Аршавина с решением согласна, мы не согласны», — заключил правозащитник.

Сама Барановская в интервью Starhit.ru заметила, что у ее бывшего мужа «много свободного времени», что позволяет ему ходить на заседания. Тогда как времени на своих наследников найти он не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлию Барановскую заметили в компании сразу троих мужчин.