Адвокат Барановской рассказал, сколько должен платить Аршавин ее детям
Телеведущая проиграла суд бывшему гражданскому мужу, который снизил размер его алиментов с половины до трех восьмых размера заработка.
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Телеведущая Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем Андреем Аршавиным взяла троих их общих детей на воспитание к себе. Футболист редко видится с 14-летним Артемом, 12-летней Яной и восьмилетним Арсением. Более того, в суде он боролся за снижение суммы алиментов с половины до трех восьмых размера зарплаты, что у него получилось.
Адвокат Барановской Тимур Матвеев заявил, что сама телезвезда требует от горе-отца прежней суммы ровно в половину его доходов и ни копейкой меньше, об этом он рассказал 5-tv.ru.
«Есть несколько вариаций доходов, нескольких компаний, конкретную сумму доходов мы озвучить не можем, но он обязан производить выплаты на детей в пользу одной второй заработка», — пояснил Матвеев.
Он подчеркнул, что ведущая программы «Мужское/Женское» недовольна решением суда и непременно будет подавать апелляцию. По его словам, у Барановской и Аршавина вопрос стоит не в конкретной сумме выплат, а в «долевой части».
Кроме прочего, адвокат звезды отметил, что футболист сам присутствовал в суде со своим адвокатом и «вел себя спокойно».
«Не было никакой агрессии и выпадов в отношении сторон. Суд прошел в нормальной обстановке, он выслушал доводы сторон и принял решение. Сторона Аршавина с решением согласна, мы не согласны», — заключил правозащитник.
Сама Барановская в интервью Starhit.ru заметила, что у ее бывшего мужа «много свободного времени», что позволяет ему ходить на заседания. Тогда как времени на своих наследников найти он не может.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлию Барановскую заметили в компании сразу троих мужчин.
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