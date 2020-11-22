🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 ноября, растущая Луна находится в знаке Рыб, а значит день будет насыщенным и успешным. Представители многих знаков зодиака почувствуют небывалый прилив энергии, которую важно правильно распределить. День будет удачным для финансовых вопросов и деловых встреч. В то же время будет не лишним хорошенько отдохнуть.

♈ Овен

Возможно в последнее время вас утомляют мысли о возвращении к делам давно минувших дней. Это как минимум рискованно для самооценки. Однако звезды говорят, что анализ ошибок прошлого не всегда вызывает приступы самобичевания. В его основе лежит принятие себя с целью повышения уверенности в себе и своих силах. Сегодня вам стоит постараться закрыть все кармические вопросы. Потом сделать это будет намного труднее.

Космический совет: расквитайтесь с делами, отложенными в долгий ящик.

♉ Телец

Сегодня вы вероятно можете почувствовать проблемы со здоровьем. Не желая отпускать осень и принять зиму, вы можете пренебречь теплой шапкой и шарфом. Подобное легкомыслие может привести не только к срыву планов, но и к пропускам на работе. А рабочие дедлайны и обязанности, кстати, никто не отменял. Звезды рекомендуют настроиться на реалистичный подход к жизни.

Космический совет: одевайтесь по погоде.

♊ Близнецы

Близнецы, готовьтесь подчистить хвосты и разбирать завал незавершенных проектов. Вселенная не делает поблажек лентяям. От вас сейчас требуется проявить честность и трудолюбие. Конечно, такие дела вам возможно не по душе. Ведь вы привыкли нестись вперед без оглядки назад. Однако все же стоит подумать о будущем. Впрочем, делами можно заняться в понедельник, а пока хорошенько отдохните.

Космический совет: приготовьтесь вступить в бой!

♋ Рак

День для Раков может выдаться напряженным. Возможно преувеличенное ощущение своей важности, конфликты, обиды. Неорганизованность и противоречивость только усугубят ситуацию. Однако справиться с проблемами помогут ваши артистичность, обаяние и мягкость. Чтобы усилить эффект, побалуйте себя и приятно проведите время. День хорош для небольших приятных покупок.

Космический совет: держите свои эмоции в узде.

♌ Лев

Львы, у вас продолжается период сфокусированности, подходящий для умственной работы, составления и подписания документов, написания планов или диссертаций. Сегодня лучше сконцентрироваться на умственном восприятии действительности, отодвинув эмоции на второй план. Однако в общении с людьми возможна конфликтность и раздражительность. Имеет смысл сбросить накопившееся раздражение с помощью спорта.

Космический совет: проведите день с пользой.

♍ Дева

Сегодня у Дев возможно будет снижена способность объективно воспринимать окружающую действительность. Вероятны ошибочные суждения, мнения, неверно принятые решения. Избегайте решать важные вопросы, особенно вечером. Астрологи настаивают: сначала тщательно все взвесьте!

Космический совет: принимайте решения, лишь хорошо все обдумав.

♎ Весы

Весы, сегодня у вас продолжится период решительности и уверенности в себе. Также будет активно работать ваше мышление, принося почти гениальные находки или открытия. Многое вы сможете считывать интуитивно. В целом день будет положительным. Кроме того, до конца года осталось не так много времени, а значит будет полезным составить планы на год следующий.

Космический совет: начинайте строить планы на следующий год.

♏ Скорпион

Скорпионы, день хорош для умственных дел, работы с документами, построения планов, организации мероприятий. Однако может наблюдаться эмоциональный дисбаланс, неудовлетворенность, перепады настроения. Звезды предупреждают: есть опасность, что вы будете переоценивать себя или проявите излишнюю гордость и эгоизм.

Космический совет: умерьте свою спесь!

♐ Стрелец

Звезды предвещают вам жгучую любовь и подъем в отношениях. Ликуйте, Стрельцы! Настало время проявить все пламенные чувства, которые в вас так долго кипели. Вселенная может связать вас узами брака с возлюбленным. Но не стоит увлекаться. Если вы поймете, что рассчитывать на свадьбу глупо, задумайтесь: нет ли среди окружения более достойных кандидатов. Может быть, кто-то давно хочет завоевать ваше сердце?

Космический совет: осознайте свои истинные чувства.

♑ Козерог

Козероги, сбросьте с себя мешок ненужных обязанностей! Вы берете на себя больше, чем можете осилить. Если не хотите остаться у разбитого корыта, попросите помочь. Вам не откажут. Древнейшие китайские мудрецы считали, что залог хорошей дружбы — это поддержка. Вы согласны с ними? Тогда завязывайте с делами и звоните своим друзьям. Вот увидите, они с удовольствием придут на помощь.

Космический совет: избавьтесь от всего ненужного.

♒ Водолей

Водолеи, не переживайте, вы на правильном пути. Ваша империя будет расти с каждым днем, если вы не отойдете от цели. Пришло время подключить ваши предпринимательские навыки и пойти вверх по карьерной лестнице. Но не забывайте о семье. Домочадцы скучают по вам, так что найдите для них минутку. Звезды советуют уделить сегодня как можно больше времени своей второй половинке.

Космический совет: окунитесь в омут любви.

♊ Рыбы

Не позволяйте вашему избраннику заставлять вас страдать. Ваш внутренний сосуд и так довольно пустой. Его необходимо наполнить любовью и заботой. Выходной день в кругу семьи — лучшее лечение для вас. А еще лучше, если отдых будет активным. Это очистит вашу карму и придаст бодрости. Сеанс йоги на природе поможет справиться с внутренними демонами.

Космический совет: прогоните демонов хорошей тренировкой.

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