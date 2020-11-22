Тодоренко «отомстила» мужу страстным поцелуем на «Ледниковом периоде»

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов участвуют в проекте «Ледниковый период», но не вместе, а в парах с известными фигуристами. В новом выпуске шоу телеведущая и Роман Костомаров показали трогательный номер под лирическую музыку. Во время выступления Тодоренко в белом шифоновом платье буквально порхала на льду, когда Костамаров поднимал девушку и крутил ее в воздухе. Номер пары закончился не менее феерично — страстным поцелуем.

Этот поступок поклонники уже окрестили местью ее мужу Владу Топалову. Певца обвиняют в связи с фигуристкой Еленой Ильиных, которые демонстрируют нешуточную близость при каждом выходе на лед. Некоторые даже решили, что между Топаловом и Ильиных отношения уже зашли за пределы дружеских.

Сама Тодоренко пытается не обращать внимания на сплетни, и не ревновать супруга. Тем не менее на шоу Ивана Урганта она призналась, что не может без слез смотреть на выступления Топалова с Ильиных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, мечтает ли Тодоренко развестись с Топаловым.