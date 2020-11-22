Видео: шестилетняя девочка упала с четвертого этажа в сугроб, отряхнулась и ушла

Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома в Томске. Видео с моментом падения появилось в сети.

На кадрах, снятых установленной во дворе жилого дома камерой, видно, что девочка падает в снег с большой скоростью. Спустя несколько секунд после этого ребенок встает, отряхивается и просто уходит. Девочка одета по-домашнему — можно предположить, что после падения она направилась обратно домой.

По неподтвержденной информации, у девочки диагностировали несколько переломов. Сейчас она находится в больнице. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отчим выбросил подростка-инвалида с балкона в Петербурге. Сразу же после этого он прыгнул вниз сам. Мальчика оперативно доставили в больницу с тяжелыми травмами; мужчине помощь медиков не понадобилась.