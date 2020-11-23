Госпитализированный Прилучный показал на видео VIP-вид из окна клиники
Актер получил травму головы в Калининграде.
Фото, видео: Instagram @bugevuge
Актер Павел Прилучный показал первое видео из московской больницы после своей недавней госпитализации. Актер попал туда после полученной в Калининграде травмы головы. Роликом он поделился с подписчиками в Instagram.
Надеявшимся увидеть его лицо взволнованным фанатам придется подождать. Прилучному приглянулся вид из окна палаты в частной клинике.
«Красота!» — сказал он за кадром.
33-летняя звезда «Мажора» и «Закрытой школы» получил травму головы 21 ноября, когда был на съемках «В клетке 2» в Калининграде. За помощью он обратился уже в Москве. Он рассказал врачам, что упал и получил сильный удар по голове.
Ранее 5-tv.ru писал, какие еще версии госпитализации Прилучного обсуждаются в СМИ.
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