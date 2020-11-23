Госпитализированный Прилучный показал на видео VIP-вид из окна клиники

|
Анастасия Шадская
3 856

Актер получил травму головы в Калининграде.

Фото, видео: Instagram @bugevuge

Актер Павел Прилучный показал первое видео из московской больницы после своей недавней госпитализации. Актер попал туда после полученной в Калининграде травмы головы. Роликом он поделился с подписчиками в Instagram.

Надеявшимся увидеть его лицо взволнованным фанатам придется подождать. Прилучному приглянулся вид из окна палаты в частной клинике.

«Красота!» — сказал он за кадром.

Instagram @bugevuge

33-летняя звезда «Мажора» и «Закрытой школы» получил травму головы 21 ноября, когда был на съемках «В клетке 2» в Калининграде. За помощью он обратился уже в Москве. Он рассказал врачам, что упал и получил сильный удар по голове.

Ранее 5-tv.ru писал, какие еще версии госпитализации Прилучного обсуждаются в СМИ.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.76
-0.25 89.93
-0.33
Астролог перечислила, у кого в ноябре–декабре начинается новый период жиз...

Последние новости

19:40
«Закончится конфликтом»: Медиум о совместном будущем Алибасова и его массажистки
19:29
Астролог перечислила, у кого в ноябре–декабре начинается новый период жизни
19:22
Ждать ли россиянам ужесточения ограничений из-за коронавируса?
19:12
Таролог назвала одну опасность появления Губерниева в программе вместо Колтового
19:10
Глава ОМВД Дагестана арестован по делу о терактах в Москве в 2010 году
19:07
В Москве открылся первый в России онлайн-форум православных экскурсоводов

Сейчас читают

Шерше ля фам: Лена Миро назвала свою оригинальную версию травм Прилучного
Ответ агента Прилучного о госпитализации и новые версии случившегося с актером
Международная реакция на выступление Путина на саммите G20

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми