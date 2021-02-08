Как Алексей Панин живет в Испании и почему уехал из России?

Испанские приключения Алексея Панина! Почему российский артист заскучал на чужбине? Где живет, сколько зарабатывает, с кем заводит отношения? И как готовится к долгожданному приезду дочери? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Типичное испанское утро Алексея Панина! Кофе на собственном балконе, Солнце и где-то там совсем рядом море. А за кадром — грязная посуда в раковине, горы одежды, которую он не успел разобрать, и морозилка с полуфабрикатами.

«Одно мороженое, заначка таких же колбасок, вот такая вот штука, пицца и рыбные медальоны», — хвастается запасами Панин.

Панин делится: вот-вот прилетит дочка. Он вовсю готовится к ее приезду. Выбирает подарки, планирует, чем будет угощать.

«Очень много вкусностей всяких, очень много всяких красивых, экзотических продуктов, смотрите какие осьминожий», — говорит Алексей Панин.

Артист давно мечтал уехать из России. Говорил, на Родине его не понимают и не дают развлекаться на полную катушку. Обещал: переедет в Европу и заживет!

«Вы зайдите в любой магазин для взрослых в Германии и посмотрите на людей, как они туда приходят. Как за хлебом. И абсолютно серьезно муж с женой выясняют размер того, это-это. Я видел!» — рассказал Алексей Панин.

Вот только эта самая Европа оказалась не такой уж толерантной.

«Единственное, конечно жалко, что придется надевать на себя одежду в виде трусов, это конечно очень мешает», — жаловался Панин.

В Испании главный скандалист российского кино превратился в скромного домохозяина. Сам моет посуду и жарит яичницу. А главная радость — ухватить что-нибудь для дома по скидке. В Москве остались красные дорожки и премьеры фильмов. А здесь даже машину приходится мыть самостоятельно. И поклонницы — чуточку старше. Он неспешно разгуливает по улицам Торревьехи и пытается привнести в ее размеренную жизнь хоть каплю хулиганства.

«За собакой нужно убирать, брать пакетик и убирать, но по секрету вам скажу, русские этого не делают», — признался Панин.

Кажется, Алексею откровенно скучно в этом небольшом курортном городке. Ведь он привык будоражить общественность! Провокационные фотосессии, прогулки в женском белье, регулярные аресты и дебоши, съемки скандальных роликов с участием дочери — в России актеру явно жилось веселее. Сюда бы верных друзей: Владимира Епифанцева, Никиту Джигурду! Они бы встряхнули здесь все как следует!

Но больше всего актеру не хватает близких. Мама и дочь Аня не захотели переезжать вслед за ним. Поэтому в теплые края Алексей отправился в компании собачки Моти. Артист делится: он очень скучает. И все мысли сейчас только о предстоящей встрече с наследницей. Панин старается не терять времени даром. В планах у него — собственное шоу на местном радио. Он уверен: звездные друзья из России с удовольствием придут к нему на эфир.

«Лолита Милявская уже подтвердила, что она должна быть первым гостем, она будет первопроходец моего шоу, я уверен, что нас подержит Филипп Киркоров, безусловно Никита Джигурда», — рассказал Панин.

А пока — усиленно учит испанский. За непринужденной беседой иностранные слова запоминаются отлично. Когда становится совсем невмоготу и заедает тоска по Родине, он идет в русский магазин.

Наконец, Алексей дождался! Вот и Аня. Панин счастлив! Они гуляли по городу, ели местные деликатесы, лазали по скалам. Артист устроил для дочки незабываемые каникулы. Но кое-что печалит актера. Нюся приехала только в гости. И скоро улетит обратно домой. А он снова останется один. Будет бродить по улицам и украдкой нарушать правила старушки Европы.