🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 ноября, растущая Луна в знаке Рыб благоволит к поиску своего истинного предназначения. Также звезды предупреждают об опасности в финансовых делах и советуют повременить с крупными покупками. Сегодня лучше решить более мелкие вопросы, например, отдать долги и рассчитаться по старым квитанциям.

♈ Овен

Овны, вам пора научиться брать ответственность за свои слова и поступки. Порой необдуманные действия могут ранить близких вам людей, чего вы или не замечаете, или стараетесь игнорировать. Знайте, что извинения за то, что вы, возможно, сделали, намеренно или непреднамеренно, возвысят вас в глазах окружающих. Это также привнесет любовь и гармонию в ваши отношения.

Космический совет: научитесь брать ответственность за собственные поступки.

♉ Телец

Ваш главный и порой необъективный критик — это вы сами. Постарайтесь почаще вспоминать о том, какой путь вы уже проделали и каких целей смогли добиться. Сегодня решительно стоит похвалить и даже побаловать себя за успехи. Это даст вам стимул идти вперед и только вперед.

Космический совет: хватит корить себя за неудачи.

♊ Близнецы

Близнецы, вы оказались на распутье между карьерой и любовью. Никто не спорит, что финансовая часть сегодня очень важна, но, в конце концов, зачем богатство, если его не с кем разделить? Подумайте об этом. Не отбрасывайте на второстепенный план и свое психологическое состояние.

Космический совет: если сомневаетесь, выбирайте любовь.

♋ Рак

Раки, вы зависли в рутине дней. Вам кажется, что один день сменяет другой без ярких событий и эмоций. Сегодня идеальное время, чтобы вспомнить, какой удивительный мир вас окружает. Выберетесь на природу с друзьями или прогуляйтесь в парке со своей половинкой, это пойдет вам на пользу.

Космический совет: решитесь выйти из зоны комфорта.

♌ Лев

Львы, найдите время для людей, которые не покидали вас на всех этапах жизни и поддерживали в трудную минуту. Речь идет в том числе о родителях, которые ждут вашего звонка. Именно в их компании вам удастся вспомнить, какого это не надевать маску и не «накладывать фильтр», чтобы вас любили.

Космический совет: поднимите тост за людей, которые позволяют вам быть настоящими.

♍ Дева

Сегодня лучше всего остаться дома, если дела того позволяют, и сосредоточиться на себе и своих мыслях. Вам удастся разложить по полочкам дальнейшие планы на ближайшее и отдаленное будущее. Кроме того, на пользу пойдет и чтение книги или просмотр хорошего фильма в компании близких.

Космический совет: сосредоточьтесь на саморазвитии.

♎ Весы

Весы, сегодня здоровье и благополучие занимают центральное место. Пересмотрите свой режим тренировок и питания. Посмотрите, что для вас работает, а что нет. Изменение распорядка дня — хороший способ сохранить мотивацию и оставаться продуктивным.

Космический совет: займитесь активной физической деятельностью.

♏ Скорпион

Учитывая, что перед вами открываются несколько путей, легко запутаться в том, какой из них выбрать. Простое упражнение, облегчающее принятие решений: визуализируйте каждый из вариантов перед собой. Поверьте, что у вас хватит смелости выйти из своей зоны комфорта, какими бы сложными ни казались проблемы прямо сейчас.

Космический совет: сделайте выбор, который соответствует вашим истинным желаниям.

♐ Стрелец

Стрельцы, пора отпустить прошлые обиды на людей, которые причинили вам боль. Распахните свое сердце новому чувству, будь то любовь или дружба. Простите тех, кто не смог быть рядом с вами так, как вы бы этого хотели. Речь идет об освобождении от ноши, которую вы несете.

Космический совет: откройте сердце для нового чувства.

♑ Козерог

Козерогам следует поставить себя на место тех людей, от которых они чего-либо требуют. Это поможет понять, что никто не идеален, но способен меняться в лучшую сторону. Близкие люди слегка устали от вашей педантичности и сухого проявления чувств, они, так же как и вы, ждут поддержи и сострадания.

Космический совет: научитесь принимать недостатки окружающих.

♒ Водолей

Звезды сулят Водолеям успех в делах, которые касаются налаживания контактов с людьми. Сегодня отличный день, чтобы проявить свои лидерские качества. Также следует внимательно присмотреться к своему окружению, вероятно, среди друзей или коллег есть недоброжелатели, которые только и ждут вашего провала.

Космический совет: наладьте общение с коллегами и устраните недоброжелателей.

♊ Рыбы

Рыбы могут полностью отдаться романтике и любовным настроениям. В этой сфере вам сейчас ничего не угрожает, кроме успеха! Сделайте то, что вы боялись сделать. Пригласите наконец «ее» или «его» на свидание, проявите свою заинтересованность и, поверьте, она окажется взаимной.

Космический совет: рискните и вы точно добьетесь успехов на любовном фронте.

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