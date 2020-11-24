Удерживавший детей отец в Петербурге сдался полиции

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Светлана Шевченко
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Трагедия развернулась в одном из жилых домов в Колпино.

Фото, видео: Depositphotos / Nomadsoul1; 5-tv.ru

Несколько часов 38-летний многодетный отец удерживал шестерых детей в одной из квартир дома на Пролетарской улице в городе Колпино в Петербурге.

О состоянии детей пока ничего не известно. 

На месте продолжают работать сотрудники полиции и медики.

По информации 5-tv.ru, горе-отца выманил из квартиры переговорщик, после чего его скрутил спецназ.

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