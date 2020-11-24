Удерживавший детей отец в Петербурге сдался полиции
| Светлана Шевченко Происшествия 1 303
Трагедия развернулась в одном из жилых домов в Колпино.
Фото, видео: Depositphotos / Nomadsoul1; 5-tv.ru
Несколько часов 38-летний многодетный отец удерживал шестерых детей в одной из квартир дома на Пролетарской улице в городе Колпино в Петербурге.
О состоянии детей пока ничего не известно.
На месте продолжают работать сотрудники полиции и медики.
По информации 5-tv.ru, горе-отца выманил из квартиры переговорщик, после чего его скрутил спецназ.
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