Удерживавший детей отец в Петербурге сдался полиции

Несколько часов 38-летний многодетный отец удерживал шестерых детей в одной из квартир дома на Пролетарской улице в городе Колпино в Петербурге.

О состоянии детей пока ничего не известно.

На месте продолжают работать сотрудники полиции и медики.

По информации 5-tv.ru, горе-отца выманил из квартиры переговорщик, после чего его скрутил спецназ.