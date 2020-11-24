«Я хотела умереть»: Вертинская рассказала о попытке суицида из-за Кончаловского

Марианна Вертинская была возлюбленной Андрея Кончаловского, но он на ней так и не женился. О своем романе и его последствиях заслуженная артистка РСФСР рассказала в программе Бориса Корчевникова.

По ее словам, разрыв с режиссером она переживала сложно, даже пыталась покончить с собой. К счастью, попытка не увенчалась успехом, но эту травму, что Кончаловский нанес ей, не смогла простить бывшему возлюбленному мама актрисы.

«Он падал на колени перед моей мамой, говорил: „Я так люблю Машку!“ Это он называл меня Машей, он Марианной меня никогда не звал. Но когда мы расстались с ним, я очень переживала и плакала. Я один раз даже в одной компании взяла и выпила с горя уксусную эссенцию. И пришла домой, у меня все было обожжено. Я хотела умереть. И мама увидела, в каком я виде пришла, и сказала: „Я ему никогда этого не прощу“. Такое было», — вспоминала 77-летняя артистка.

Ведущий спросил ее, что же такого ей сделал Кончаловский, что она даже хотела расстаться с жизнью. Причиной оказалась измена. Более того, после разрыва с Вертинской режиссер женился на новой пассии, и ее очень тепло приняли в его семье.

«Как что сделал? В результате он женился на Наташе (Наталья Аринбасарова — вторая жена режиссера — Прим. ред.). Мы уже немного ссорились, но это уже тогда было!» — поделилась переживаниями Вертинская.

Марианна Вертинская и Андрей Кончаловский познакомились в начале 60-х. Вертинской тогда было чуть больше 20, а Кончаловскому почти 30. По разнящимся данным, их роман продлился около года, пока кинорежиссер не встретил актрису Наталью Аринбасарову. После у Кончаловского было еще три брака, в последнем их них, с Юлией Высоцкой, он состоит до сих пор.

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