Знаменитый фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух слегка приоткрыл секреты своих отношений со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. О романе пары стало известно летом этого года. В интервью на YouTube-канале KonOff призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити признался, что какое-то время они с Лизой встречались тайно, но очень быстро решили «снять все вопросы» и выйти в публичное пространство.

«Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение», — заявил Авербух.

Он рассказал, что у его молодой возлюбленной сложились прекрасные отношения с его 16-летним сыном Мартином. Именно Лиза стала вдохновителем выхода юноши на лед.

«Бережно так она его сподвигла, а дальше он уже сам проявил инициативу», — поделился Илья.

Сама Арзамасова тоже очень любит фигурное катание, но недавно Авербух узнал о ее неожиданной и опасной страсти.

«Лиза не очень любит спорт. Но, как я сейчас узнал, она любит мотоспорт. Ее страсть к квадроциклам, мотоциклам, что она творит там… Это абсолютно бесстрашный человек. Это ее вид спорта», — признал фигурист.

В финале интервью Илья Авербух заявил, что всегда был счастливым человеком, но сейчас «еще больше счастлив».

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Елизавета Арзамасова показала, как мешает возлюбленному работать с участниками шоу «Ледниковый период».