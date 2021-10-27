Как проходят роды у представительниц разных знаков зодиака?

Не секрет, что одно из самых радостных событий в жизни женщины — появление на свет малыша — порой проходит нелегко. Астрологи утверждают, что на процесс родов влияет то, под каким знаком зодиака пришла в этот мир будущая мама, пишет издание Wday.ru.

Овен

Женщины этого знака решительны, бесстрашны и энергичны. Именно эти качества могут помочь им пережить разрешение от бремени. Роды у Овнов редко длятся долго, зато могут сопровождаться мучительными болями. Порой настолько сильными, что будущая мама может даже кричать. Иногда, в силу характера, даже нецензурно. Зато сразу после рождения малыша такая дама будет полна сил пуститься в пляс!

Телец

Тельцы выносливы, терпеливы и упрямы. Эти качества им пригодятся во время появления на свет чада. Ведь даже если роды будут долгими, у них хватит стойкости и выдержки. Кроме того, такие барышни обстоятельно готовятся к значимому событию и часто приходят в роддом за пару дней до того, как уже точно пора. Они не любят непунктуальность даже в таких делах!

Близнецы

Двойственная натура этого знака дает о себе знать и здесь. С одной стороны, такая мамочка готова к родам, с другой, панически боится, что процесс будет болезненным. Играет роль и неприязнь Близнецов к однообразию — такой женщине трудно представить себе, что на протяжении нескольких часов она будет тужиться, тужиться и тужиться. Поэтому часто роды у таких барышень проходят быстро, а порой и в неподходящем месте. Успокоить такую беременную может присутствие на родах отца ребенка.

Рак

Этот знак находится под управлением стихии воды, поэтому неудивительно, что Раки порой выбирают роды в воде. Настроение такой женщины во время самого процесса непредсказуемо — из-за своей эмоциональности Раки могут быть слишком на нервах, а могут и пережить трудный момент легко. Им часто помогает присутствие на родах отца малыша, так как интересы семьи они ставят превыше собственных.

Лев

Если бы не необходимость рожать, Львы могли бы быть беременными всю жизнь. Им нравится повышенное внимание к своей персоне. Роды у них бывают болезненными, но так как в этот момент они — в центре внимания, их это примиряет с вынужденными страданиями.

Дева

Пунктуальность и аналитический ум у Дев заставляют их подойти четко и организованно даже к собственным родам. Они спокойны, терпят боль и принимают все как есть — да, неприятно, но надо пережить. Зато отклонение от плана может заставить их дергаться. Тут поможет присутствие близких людей, которые успокоят паникершу.

Весы

Спокойные и уравновешенные, Весы подходят к родам серьезно. Однако их знак может сыграть с ними коварную шутку — из-за сомнений и нерешительности они могут предпринять пару-тройку ложных попыток родить, когда до часа Х еще далеко.

Скорпион

Эмоциональные и властные, Стральцы в момент родов могут быть агрессивны. Они любят командовать и не факт, что откажутся от этой привычки в палате под наблюдением акушера. У них роды проходят под крики, однако не столько от боли, скорее от возмущения — почему же так больно?! Но любые испытания, как и это, они всегда проходят стойко.

Стрелец

Барышни этого знака увлеченно изучают все, что только можно про роды в процессе беременности. Они посещают курсы для будущих мам, читают литературу, готовятся основательно. Само событие у них, как правило, проходит гладко и без нервов.

Козерог

Изучив процесс в теории со всех сторон, эти мамочки составляют план собственных родов. Не удивляйтесь, если они будут давать советы врачу! Нередко, что Козероги отказываются от анестезии, чтобы почувствовать весь процесс появления на свет малыша как положено. Если, конечно, это входило в их план.

Водолей

Для Водолеев процесс родов — естественный, как сама природа, которую они очень любят. Поэтому обычно он проходит для них спокойно и без эксцессов. Нередко такие мамы выбирают роды в воде, в силу приверженности этой стихии. Даже если им будет тяжело, они не подадут виду.

Рыбы

В силу своей эмоциональности и высокого уровня эмпатии Рыбы могут так выложиться во время родов, что у них не останется энергии. Для них это очень истощающий процесс. Однако появление на свет малыша — такой праздник, что им будет легко быстро восстановиться.

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