🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 ноября, Луна в знаке Стрельца покровительствует любым начинаниям и новым проектам. Этот день будет благоприятным для всех творческих и амбициозных личностей.

♈ Овен

Овны, вы сами являетесь со-творцом своей реальности, Каждая мысль, слово и действие помогают вам создать этот мир для себя. Итак, что вы выберете для сегодня? Будете ли вы действовать, исходя из ограничений, или поверите в свой потенциал? Дерзайте!

Космический совет: ваши возможности безграничны.

♉ Телец

Тельцы, бывают моменты, когда с разумной точки зрения жизнь выглядит прекрасно, однако тревога не дает нам покоя и мешает двигаться вперед. Возможно, вами руководит что-то более высокое, чем вы сами. Однако сегодня пришло время избавиться от паранойи и изменить взгляд на вещи.

Космический совет: не позвольте панике атаковать вас.

♊ Близнецы

Близнецы, на этой неделе вы в настроении проводить время с самыми важными людьми в вашей жизни, например, с семьей. Занятия такими домашними делами, как приготовление пищи, садоводство и рисование — прекрасный способ призвать творческие силы и на более глубоком уровне соединиться с родными. Музыка, медитация и ароматерапия — вот некоторые из способов, с помощью которых вы можете установить глубокую связь с самим собой.

Космический совет: посвятите время самым близким людям.

♋ Рак

Раки, если вы сегодня разовьете вбурную деятельность, вас ждет успех. Однако иногда вам бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблемы. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!

Космический совет: не бойтесь мгновенно перевернуть свою жизнь.

♌ Лев

Львы, сегодня вы не только будете веселы сами, но и сможете развеселить каждого, кто приблизится к вам на расстояние вытянутой руки. Однако легкомыслие и юмор — это не то, что вам поможет добиться намеченных целей. Научитесь быть серьезнее и не бросайте слов на ветер.

Космический совет: снимите «розовые очки».

♍ Дева

Девы, вы постоянно наступаете на одни и те же грабли. Вы повторяли эту историю бесчисленное количество раз и каждый раз видели себя жертвой. Что, если бы вы решили изменить сценарий? Что, если вы освободитесь от старых стереотипов? Пришло время сделать то, чем вы будете гордиться в ближайшие месяцы.

Космический совет: бросьте вызов самим себе.

♎ Весы

Весы, если и чему-то вас научил 2020 год, так это тому, что самые важные отношения, которые у вас когда-либо будут — это отношения с самим собой. Это означает, что стоит прощать себя за свои прошлые ошибки. Так что расслабьтесь. Посмотрите на свое прошлое через призму мудрости и любви. Признайте, что ваши неудачи преподали вам важные жизненные уроки и сделали вас тем человеком, которым вы являетесь сегодня.

Космический совет: не бойтесь признавать ошибки.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня вам гарантировано отсутствие несчастных случаев и неловких ситуаций. Причиной тому ваша уникальная интуиция, которая вас никогда не подводила. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, и увидите, как жизнь изменится в лучшую сторону.

Космический совет: слушайте только себя.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы сделали многообещающий выбор, но ничего значительного не добавили в вашу жизнь, и что-то подсказывает, что вы снова собираетесь совершить ту же ошибку. Итак, сделайте шаг назад. Поразмышляйте над пословицей «не все то золото, что блестит» и поймите, как она применима к вашим обстоятельствам. Умение отключаться от шума и прислушиваться к своему внутреннему голосу сослужит вам хорошую службу.

Космический совет: проанализируйте свои действия.

♑ Козерог

Козероги, у вас могут быть самые блестящие идеи в мире, но они ничего не значат, если вы не хотите работать. Карты побуждают вас наблюдать за тем, как вы стоите на своем пути. Сегодня вам признать свой самый большой страх и преодолеть его.

Космический совет: посмотрите своему страху в глаза.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня звезды вас просят обратить внимание на идеи, которые исходят из вашего сверхсознания. Известно, что большинство гениев — например, Моцарт и Эйнштейн — отличались небанальными мыслями. Вы можете повторить их успех.

Космический совет: прислушайтесь к подсознанию.

♊ Рыбы

Рыбы, было время, когда вы пытались контролировать каждую деталь своей жизни. Было время, когда вы вели перетягивание каната со Вселенной. Но сейчас вы находитесь там, где вам нужно быть, и все будет прекрасно работать, Итак, дышите. Вдохните добро и выдохните благодарность.

Космический совет: пустите дела на самотек.

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