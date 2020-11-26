Что известно о вымогавших миллионы у Тарзана шантажистках?

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Татьяна Меркер
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Полиция задержала двух жительниц Кубани, которые грозились слить в сеть интимное видео с участием шоумена.

Что известно о вымогавших миллионы у Тарзана шантажистках?

Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova

Правоохранительные органы Москвы задержали двух жительниц Краснодарского края, которые шантажировали Сергея Глушко. Девушки обещали обнародовать ролик интимного характера якобы с участием шоумена, если он не заплатит им два миллиона рублей.

Удалось выяснить, что деньги одна из вымогательниц планировала потратить на погашение крупного кредита в банке. В далеком 2012 году Антонина С. взяла у банка 500 тысяч рублей под 29,31% годовых, сообщает сайт KP.RU.

К 2020 году сумма долга со всеми просрочками и штрафами составила уже полтора миллиона рублей, но это ее мало тревожило, ведь платить по счетам она собиралась не из собственного кармана. Также отмечается, что у женщины нет постоянного места жительства, в Москве она перебивалась временными заработками.

Для получения легких денег она придумала мошенническую схему и пригласила составить ей компанию в деле 21-летнюю Екатерину К. Вторая из шантажисток пошла на это ради получения средств, которые планировала потратить на «запуск» своей актерской карьеры.

Звезды адвокат Сергей Жорин ранее отметил, что юные мошенницы из Краснодарского края, вероятно, даже не подозревали, какое наказание последует за их деяния. Потому как, если бы они хоть немного были знакомы с юриспруденцией, просто не рискнули бы пойти на тяжкое преступление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Глушко оригинально отреагировал на новость о поимке его шантажисток.

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