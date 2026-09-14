Адвокат раскрыл уловки риелторов по «схеме Долиной»

Попытка риелтора скрыть продавца от покупателя является тревожным знаком

Руководитель адвокатского филиала Антон Ключко назвал признаки мошенничества риелторов, действующих по «схеме Долиной». Об этом сообщает Газета.ру.

Первое, что должно насторожить, — это поведение самого риелтора. Если он настойчиво подгоняет сделку, требует немедленно внести аванс и запугивает, что объект вот-вот уйдет, это явный повод для беспокойства.

Еще один тревожный сигнал — попытки скрыть от покупателя продавца. По словам Ключко, если риелтор всеми силами ограничивает ваш прямой контакт с собственником, особенно если это одинокий пожилой человек, это один из маркеров недобросовестного поведения. К тому же сильно заниженная цена объекта тоже должна вызвать подозрения.

Отдельно адвокат выделил наличную оплату.

«То есть, если риелтор настаивает на наличных, быстрых переводах или „своих“ серых схемах, <…> то следует от такой сделки отказаться», — предупреждает он.

И последний «красный флаг» — отказ предоставить документы по квартире для проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники стали применять комбинированные атаки на россиян. По данным МВД, злоумышленники в своей деятельности сочетают сразу несколько способов взаимодействия с потенциальной жертвой. В частности, они могут одновременно связываться с человеком по телефону и отправлять ему ссылки на поддельные интернет-ресурсы.

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