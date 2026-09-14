Адвокат раскрыл уловки риелторов по «схеме Долиной»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Аферисты стараются не допустить прямого контакта покупателя с собственником.

Какие есть уловки риелторов по схеме Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Попытка риелтора скрыть продавца от покупателя является тревожным знаком

Руководитель адвокатского филиала Антон Ключко назвал признаки мошенничества риелторов, действующих по «схеме Долиной». Об этом сообщает Газета.ру.

Первое, что должно насторожить, — это поведение самого риелтора. Если он настойчиво подгоняет сделку, требует немедленно внести аванс и запугивает, что объект вот-вот уйдет, это явный повод для беспокойства.

Еще один тревожный сигнал — попытки скрыть от покупателя продавца. По словам Ключко, если риелтор всеми силами ограничивает ваш прямой контакт с собственником, особенно если это одинокий пожилой человек, это один из маркеров недобросовестного поведения. К тому же сильно заниженная цена объекта тоже должна вызвать подозрения.

Отдельно адвокат выделил наличную оплату.

«То есть, если риелтор настаивает на наличных, быстрых переводах или „своих“ серых схемах, <…> то следует от такой сделки отказаться», — предупреждает он.

И последний «красный флаг» — отказ предоставить документы по квартире для проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники стали применять комбинированные атаки на россиян. По данным МВД, злоумышленники в своей деятельности сочетают сразу несколько способов взаимодействия с потенциальной жертвой. В частности, они могут одновременно связываться с человеком по телефону и отправлять ему ссылки на поддельные интернет-ресурсы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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