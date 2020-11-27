🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 ноября, растущая Луна, переходящая из знака Овна в знак Тельца не располагает к активной деятельности. Не стоит начинать сегодня новые дела и следует осторожно вести себя с начальством.

♈ Овен

Это время вашего внутреннего озарения, Овен. Время выхода за пределы воспринимаемого «я» и встречи с сияющим существом, которое удерживало для вас пространство с начала времен. Вы отправились в ад и вернетесь обратно, но не пожалеете об этом ни на мгновение. Этот опыт поможет вам превратиться в человека, которым вы сможете гордиться.

Космический совет: будьте благодарны Судьбе за опыт.

♉ Телец

Сейчас вы сталкиваетесь с препятствиями на каждом этапе пути. Задумайтесь, почему это происходит и, упрямо гребя против течения, попробуйте немного ослабить хватку. Определитесь, действительно ли цель, к которой вы двигаетесь, соответствует вашим представлениям. Поверьте, лучшее еще впереди.

Космический совет: пора ослабить хватку.

♊ Близнецы

Игра в перетягивание каната — это фишка прошлого сезона. Отпустите сопротивление и наблюдайте, как меняется ваша жизнь. Ваша неразрывная связь с водой будет важна сегодня. Рассмотрите возможность купания в естественном водоеме или приготовьте себе теплую ванну с эфирными маслами и солью.

Космический совет: отпустите сопротивление.

♋ Рак

Иногда нужно сделать шаг назад и посмотреть на происходящее, как на шоу. Учитывая хаос, который воцарился в вашей реальности, сегодня вам лучше взять на себя роль наблюдателя. Не говорите ничего, что могло бы вызвать бурю. Проведение границ там, где это необходимо, сослужит вам хорошую службу.

Космический совет: возьмите на себя роль наблюдателя.

♌ Лев

Этап планирования и выработки стратегии окончен, Лев. Пришло время перейти в режим действия. Держите в уме свое видение конечной цели и не отклоняйтесь от великого плана, продвигаясь вперед. Все будет лучше, чем вы предполагали — звезды обещают вам.

Космический совет: пора двигаться вперед.

♍ Дева

В нашей жизни бывают моменты, когда все, что мы считаем священным, у нас забирают, оставляя чувство пустоты внутри. Как бы это вас ни пугало, примите этот опыт. Вам нужно знать, что вы не жертва этого повествования, а герой этой истории, и именно ваше высшее «я» руководит действием из-за кулис.

Космический совет: вы не жертва, а герой повествования.

♎ Весы

Вы находитесь на пределе своих возможностей, Весы. Оставьте мысль, что вы должны пробежать марафон, прежде чем сможете позволить себе немного отдохнуть. Звезды призывают вас расставить приоритеты в своих потребностях и дать своему телу то, чего оно заслуживает — отдых, питание, упражнения или лечение.

Космический совет: сделайте приоритетными потребности своего тела.

♏ Скорпион

Что, если все, к чему мы относимся так серьезно, на самом деле не является тем, чем мы должны заниматься, Скорпион? Вам стоит задуматься об этом сегодня. Обратите внимание на то, чем вы одержимы, и на то, что принимаете как должное. Возможно, вы разглядите богатство, которое окружает вас и родственные души, которые поддерживают вас каждое мгновение.

Космический совет: пора перестать воспринимать благословение как должное.

♐ Стрелец

Обратите внимание на тревожное чувство, сопровождающее вас последнее время, Стрелец. Присмотритесь к знакам и символам, которые посылает вам Вселенная. Возможно, пора отказаться от отношений, которые раньше значили для вас целый мир. Помните, что закроется одна дверь, вам откроется другая. Сделайте глубокий вдох и соединитесь со своим высшим Я.

Космический совет: возможно, наступило время завершения и прощания.

♑ Козерог

Никто не может встать на вашем пути, Козерог. То, что сейчас должно произойти, было написано звездами. Тем не менее ваша инициатива необходима, чтобы сдвиг происходил в правильном направлении. Ваши близкие будут рядом, чтобы помочь вам поднять ваши мечты на новый уровень.

Космический совет: проявите инициативу, следуя Космическому плану.

♒ Водолей

Прогоните мысль, что вы еще не заработали себе немного свободного времени. Сегодня звезды просят вас соблюдать естественный ритм тела и подчиниться движению потока. Налейте себе чашку чая и достаньте любимую книгу. Все, над чем вы работали, само прояснится, как только вы отпустите это ложное чувство контроля.

Космический совет: сделайте необходимый перерыв.

♊ Рыбы

Когда дело доходит до любви, вы отдаете все свое сердце и мало ожидаете взамен. Но достойны ли те, в кого вы инвестируете, вашей безусловной любви, Рыбы? Есть о чем подумать, пока вы пьете утренний чай. Звезды указывают на отношения, которые больше не поддерживают ваш рост. Осознание того, что вам не подходит, придаст вам силы, чтобы поставить себя на первое место.

Космический совет: перестаньте играть в игры своим сердцем.

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