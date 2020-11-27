«В браке прожили два дня»: актер Баринов рассказал про развод с первой женой

Народный артист РФ Валерий Баринов рассказал, что его первый брак продержался всего двое суток. Речь идет о его короткой женитьбе на актрисе Елене Вановской. Он был очень влюблен в нее, но пришелся не по душе ее матери.

О забавной и одновременно печальной истории первой сильной любви Баринов поведал на программе «Судьба человека» Борису Корчевникову.

«Мы очень друг друга любили, но в законном браке прожили, по-моему, два дня. Моей теще хотелось другого мужа», — признался он, что был «мальчишкой», ничего за душой, а она — редкой красавицей.

Кадр из фильма-спектакля «Старосветские помещики»

Брак развалился сразу после свадебной церемонии. Актер уехал на съемки, не смог вернуться в обещанный срок из-за неправильного билета на самолет. И узнал, что жена с тещей решили, будто бы он «зазнался».

«Я понял, что в этой семье не приживусь», — рассказал Баринов, как впервые развелся.

Впрочем, с Вановской в итоге ему удалось сохранить прекрасные дружеские отношения. А мать актрисы потом жалела, что пара рассталась.

Позже у Баринова был еще один неудачный брак — жена оставила его вместе с маленьким сыном Егором. Актер был отцом-одиночкой и сам воспитывал мальчика, но зато у них с сыном теперь есть особая связь, тот пошел по стопам отца. Позже артист нашел новую любовь с молодой женой Еленой, которая родила ему дочь Александру.

Валерию Баринову исполнилось 75 лет, хотя официально ему все еще только 74 года. Дело в том, что в детстве его дату рождения записали неправильно, на 15 января 1946 года. На самом деле свой день рождения он отмечает в конце ноября.

В 1999 году Валерий Баринов, пишет сайт Teleprogramma.pro, стал народным артистом РФ. За его плечами более 200 ролей в театре, кино и сериалах.

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