В России вводится единый телефонный номер по коронавирусу

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Светлана Шевченко
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По короткому номеру можно будет вызвать врача на дом или «скорую помощь».

В России вводится единый телефонный номер по коронавирусу

Фото: Depositphotos / valtrifon

В России вводится специальный единый телефонный номер по CJVID-19. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию», — подчеркнул он.

Таким образом, по нему можно будет вызвать врача на дом или «скорую помощь».

Чернышенко уточнил, что в настоящее время запрошена информация по региональной потребности для развертывания колл-центров по всей стране. В правительстве заверили, что готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но подчеркнули особую важность участие глав субъектов федерации в организации работы и контроль.

«Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — добавил Чернышенко.

На данный момент к работе над созданием колл-центров активно присоединились 27 субъектов России.

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