«В прошлой жизни пошалил»: Почему Павла Прилучного преследуют неудачи?

Жизнь Павла Прилучного активно обсуждают в последние недели. Всему виной череда неудач в жизни актера. Недавно Павла Прилучного сильно избили — звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» попал в больницу с травмой головы. Актеру предстоит зашить раны на лице, которые он получил в результате нападения. Поклонники гадают: что случилось в жизни их любимого актера? Может быть, Павла сглазили недоброжелатели?

Экстрасенс Мариам Циминтия уверена, что никто не насылал на Павла проклятия, хоть он и публичная личность, которого обсуждают многие женщины и мужчины. По ее мнению, Павел таким образом переходит к сорокалетию.

«Он заканчивает свои кармические задачи и „расплачивается“ со своими задолженностями, которые были в прошлой жизни. Буквально через три года его жизнь станет очень хорошей: в жизни настанет штиль. Он будет идти в ногу со временем, станет счастливым, его перестанет преследовать полоса неудач», — уверена медиум.

По ее словам, неудачи настигают Прилучного потому, что в нем происходит буря страстей.

«Он — Везувий: это вулкан, который вечно бурлит, вечно извергается. Человек очень активный, честолюбивый в хорошем плане. Человек стремительно идет вперед: он привык добиваться своих целей, безумно переживает, когда его недооценивают», — уверена Мариам Циминтия.

Экстрасенс увидела в Прилучном требовательность к себе и окружающим, а также стремление добиваться своих целей.

Актер действительно испытывает вспышки эмоций, о которых говорят в сети. Экстрасенс утверждает, что Павел очень активный, бывает чрезмерно агрессивным и эмоциональным. Брак с Агатой Муцениеце — прямое тому подтверждение: что-то дома сломать, покричать, резко поссориться и бурно помириться — это Павел. Среди черт характера актера — сильная ревность, но не только к своей второй половине, но и к ролям. В нем всегда присутствует момент комплекса недооцененности — ему кажется, что где-то его недооценили.

Мариам Циминтия увидела, что на данном этапе полоса неудач Павла не закончена, поскольку избиение будет иметь какое-то продолжение. В жизни актера еще будут какие-то разборки, а также закрученное дело, которое продолжится в следующем году. К 2023 году агрессивная волна полосы неудач постепенно оставит Павла. После этого он получит замечательные роли, наладятся бизнес и личная жизнь.

«Павел пошалил немножечко в прошлой жизни и расплачивается», — утверждает экстрасенс. Павел попал в шторм эмоций и жизненных препятствий — все потому что он должен доплатить свою карму.

Тяжелый развод с Агатой Муцениеце и избиение — лишь часть проблем, которые свалились на Павла Прилучного в 2020-м. Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандалах, в которых замешан известный актер.