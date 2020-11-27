Вирусолог озвучил истинную причину пандемии коронавируса

«Стартовый выстрел» для пандемии был сделан в Италии. Об этом заявил немецкий эпидемиолог Александр Кекуле в эфире ZDF. По его словам, сегодня в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, который мутировал на севере европейского государства из-за того, что там вовремя не обратили внимания на всеобщую опасность.

При этом Кекуле подтвердил, что возбудитель COVID-19 — вирус SARS-CoV-2 впервые появился в Ухане. Однако ныне более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, мутировавший в Северной Италии. Эпидемиолог уверен, что вирус незаметно распространялся там в течение нескольких недель. Это позволило ему лучше адаптироваться к особенностям человеческого организма.

Эпидемиолог указал на фатальную ошибку европейцев, не принявших в расчет, что возбудитель COVID-19 распространяется «не по дням, а по часам». Поэтому вскоре всему миру пришлось столкнуться с опасным противником, заключил медик.

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