«Не любил его»: Цымбалюк-Романовская рассказала о ссоре Джигарханяна с Конкиным

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Татьяна Меркер
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Бывшая жена артиста разгневалась, что на похороны не пришли его знаменитые друзья.

«Не любил его»: Цымбалюк-Романовская рассказала о ссоре Джигарханяна с Конкиным

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Бывшая жена Армена Джигарханяна — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после похорон артиста была разгневана тем, что на церемонию прощания не пришли «люди его круга».

«А где были люди, которые „его“? Не было их там! Никого! Понимаете? Для меня это страшно», — посетовала Виталина в интервью dailystorm.

Говоря о тех, кто все же посетил похороны актера, Цымбалюк-Романовская отдельно отметила приход Владимира Конкина. Девушка подчеркнула, что они с Джигарханяном не были друзьями.

«С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек», — пояснила бывшая жена народного артиста СССР.

Также Цымбалюк-Романовская заявила, что на церемонии прощания должны были присутствовать художественные руководители, ведущие актеры и народные артисты, но на похоронах собралось достаточно маленькое количество людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская кардинально сменила имидж после смерти Джигарханяна.

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