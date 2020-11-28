Сотрудники генерального штаба Украины опубликовали в Facebook кадры «наступления» на Россию. В посте говорится, что военные подразделения страны провели инструкторско-методические занятия на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. В ходе маневров отрабатывалась атака по позициям условного врага.

В учениях украинских военных были задействованы противотанковые ракетные комплексы FGM-148 °F Javelin и «Стугна-П», ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27, легкомоторные самолеты А-22 «Летучая лисица», а также системы радиоэлектронной борьбы и дроны-камикадзе.

В генштабе Украины отметили, что занятия проходили в несколько этапов. Во время тренировок военные также упражнялись в захвате условного противника на позициях боевого охранения.

«Подразделения ВСУ обстреливали врага из стрелкового оружия, огнеметов, ПТРК, артиллерии и бронетехники», — говорится в сообщении.

По словам главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, целью проведенных мероприятий была демонстрация новых форм, методов и способов применения подразделений армии Незалежной.

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