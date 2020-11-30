Первая победа: родные отвоевали бывший кабинет Баталова у Цивина и Дрожжиной

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Анастасия Шадская
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Когда мастерская покойного актера перешла в руки семейной пары, они тут же сдали помещение, а деньги за аренду брали себе.

Первая победа: родные отвоевали бывший кабинет Баталова у Цивина и Дрожжиной

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Вдове и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова удалось вернуть помещение в Доме на набережной. Там располагалась бывшая мастерская и кабинет актера. Но после его смерти супруги Наталия Дрожжина и Михаил Цивин получили элитные квадратные метры в свое распоряжение, провернув схему с доверенностями.

«Там не было никакого кабинета. Это был сбор мусора — не было там никакого архива!» — заявляла недавно в интервью Дрожжина.

Юрист по образованию Цивин вторил ей. Он утверждал, что его супруга не имеет права ни продать, ни сдать это помещение — как и квартиры, которых пара лишила наследников Баталова. Но в передаче «Новые русские сенсации» вскрылась истина.

Пара сдала экс-мастерскую московскому адвокату Нареку Костаняну. За аренду тот платил Наталии по 75 тысяч рублей ежемесячно. Но деньги эти ни вдове актера Гитане Леонтенко, ни его дочери Марии Баталовой не поступали. Более того, когда Цивину и Дрожжиной предъявили обвинения в мошенничестве, они отказались вернуть ранее уплаченные деньги Костаняну.

Как удалось сдать помещение, если договор ренты этого не позволяет? Вместе с ним была получена и генеральная доверенность — сразу на всю недвижимость Баталовых. Узнав о махинациях своих арендаторов, адвокат сразу согласился вернуть кабинет настоящим наследникам и подписал все бумаги, пишет ФАН.

Пользователи сети после выхода передачи пришли в ужас от случившегося.

«Они себя слышат? Это что за беспредел?»;

«Бумеранг есть, и будем надеяться, что правда восторжествует. Огромного всем терпения»;

«Должны ответить по полной!» — появились комментарии.

Также многие разволновались, увидев рядом с Гитаной Леонтенко и Марией Баталовой адвоката Элину Мазур. В свое время она плохо зарекомендовала себя, представляя интересы экс-жены покойного Армена Джигарханяна, Виталины Цымбалюк-Романовской.

Ранее 5-tv.ru писал, каким образом Цивин и Дрожжина могут избежать уголовной ответственности по делу Баталова.

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