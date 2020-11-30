«Сплошной разврат»: Валерия раздразнила злопыхателей фото в колготках в сеточку

Певица Валерия, которая скоро станет бабушкой, раздразнила публику, опубликовав на своей странице в Instagram кадр со съемок клипа на ее новую песню «Пьяная». Работа проходила в ОАЭ. На фото 52-летняя артистка запечатлена сидящей в автомобиле в экстремально крошечном черном платье-комбинации, в колготках в сеточку и высоких черных ботинках. Лицо звезды почти скрыто под длинной челкой и темными очками.

«Съемки клипа — удивительно увлекательное, но очень непростое дело. Снимали мини-фильм, футуристическую историю ровно сутки без отдыха и почти без перерывов, перекусывая на бегу. Локаций было несколько, на одной из них условия были совершенно спартанские —даже переодеваться приходилось прямо в машине, от солнца прятались там же», — пожаловалась на трудности Валерия.

Instagram @valeriya

Певица добавила, что теперь предстоит долгожданный монтаж и выразила надежду, что ей и ее команде удалось создать что-то необычное.

Предвидя критику своего наряда со стороны злопыхателей Валерия сопроводила снимок целой серией забавных хештэгов типа #чайнешешнадцать, #чемстаршеженщинатемкорочеюбка, #инестыдноже, #клавдияшульженкотакбынизачтонеоделась и прочими в том же духе. И действительно, многие пользователи выразили свое возмущение внешним видом матери троих взрослых детей.

«Вульгарно выглядит»

«Я не понимаю почему у женщин, когда барахла/одежды становится в три раз больше, они раздеваются и оголяются на всеобщее обозрение».

«Шикарная? В чем шикарность? Сплошной разврат», — недоумевают критики.

«Обожаю ваш юмор, спасибо за ваш труд, за все, что вы делаете для нас!»

«Валерия молодец! Такое тело трудно сохранить в таком виде. Это огромный труд. Респект и уважуха, милая!» — пишут фанаты.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, муж Валерии Иосиф Пригожин признался, что только съемки клипа и несколько закрытых выступлений в ОАЭ позволили паре пока остаться на плаву в условиях пандемии коронавируса.