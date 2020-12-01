🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Сегодня, 1 декабря, Луна в Близнецах сулит успех в начинаниях. При этом звезды предупреждают об опасности от недоброжелателей.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 декабря, полная Луна в знаке Близнецы сулит успех в новых делах и свершениях, советует попробовать себя в неожиданном роде деятельности. При этом звезды предупреждают об опасности от недоброжелателей, в окружении есть человек, который ждет вашего промаха.
♈ Овен
Рожденным под знаком Овна в этот день следует сконцентрироваться на своем внутреннем «я». Это идеальное время, чтобы отложить все насущные дела, засесть с книгой и травяным чаем, а также помедитировать. Откройте глаза на чудеса, которые вас окружают. Прислушайтесь к щебетанию птиц и звуку ветра.
Космический совет: помедитируйте или хотя бы послушайте щебетание птиц.
♉ Телец
Тельцы, что, если то, что вы преследуете, в конечном итоге не будет иметь для вас значения? Пришло время переосмыслить свою жизнь. Вспомните о своей священной цели, от которой вы слегла отступили. Помочь в этом могут люди из вашего ближайшего круга.
Космический совет: возьмите паузу, выдохните.
♊ Близнецы
Звезды хотят, чтобы Близнецы вспомнили — они находятся именно там, где должны быть, хотя порой это и кажется ложным. Вы стали слишком критичным к себе. Сегодня лучший день, чтобы поблагодарить себя за все, что вам уже удалось сделать.
Космический совет: запомните мгновение — вы там, где должны быть.
♋ Рак
Жизнь — это лишь череда побед и поражений, не относитесь ко второму слишком серьезно. Сделайте ход и ждите ответа «противника», но при этом помните, что в вашем рукаве всегда найдется пара тузов.
Космический совет: ваша суперспособность — восставать из пепла.
♌ Лев
Львы, вспомните фразу, которая принесла известность писателю Чарльзу Буковски — найдите то, что любите, и позвольте этому убить вас. Речь идет о вашем хобби, о том, что получается у вас лучше всего остального, пора это монетизировать. Ваши таланты не должны пропадать даром.
Космический совет: монетизируйте свое хобби.
♍ Дева
Девам кажется, что в их жизни в последнее время наступила «темная полоса», но звезды утверждают, что это отнюдь не так. Вам стоит быть чуть настойчивее и инициативнее, и судьба вновь повернется к вам лицом. Правильно и по достоинству оценивайте свои труды, тогда и окружающие станут больше уважать вас.
Космический совет: верните свое могущество.
♎ Весы
Весь мир сегодня — это ваша сцена, собственный театр одного актера. Используйте все свои таланты и харизму, чтобы сделать пьесу еще восхитительней. Не обращайте внимания на критиков, вы — новатор, а недоброжелатели вскоре сами к вам потянутся.
Космический совет: танцуйте только под собственную мелодию.
♏ Скорпион
Сегодня вам захочется отойти от повседневной рутины и сосредоточиться на творческом порыве. Идеальный день для посещения музея или театра. Также день благоприятен для того, чтобы попробовать себя в новом хобби, будь то живопись, музыка или литераторство.
Космический совет: раскройте новые грани своей личности.
♐ Стрелец
Стрельцы, научитесь проигрывать и уходить с поля боя с гордо поднятой головой. Поймите, что любой провал — это лишь трамплин для новых уникальных идей и возможностей. Двигайтесь только вперед и не оглядывайтесь на прошлые проблемы.
Космический совет: пересмотрите свое отношение к поражениям.
♑ Козерог
Козероги, наденьте свой лучший наряд и отправляйтесь на вечеринку, а лучше, если вечеринка образуется вокруг вас. Как бы комично ни звучало, сегодня вы — настоящий дискошар или елка в Новый год, если угодно. Вы на пике, все хотят быть частью вашей жизни.
Космический совет: пора оказаться в центре внимания, вам понравится.
♒ Водолей
Водолеям сегодня следует примерить на себя роль учителя и наставника, особенно это касается тех, кто занимает руководящие должности. Ваши сотрудники и друзья были бы счастливы, получить от вас хотя бы часть накопленных знаний, помогите им достичь тех же высот, что и вы.
Космический совет: поделитесь накопленными знаниями.
♊ Рыбы
Звезды предрекают рыбам новый виток в жизни. Сегодня возможна по-настоящему судьбоносная встреча, этот человек вскоре может стать для вас самым близким и понимающим во всем окружении, а может и чем-то большим.
Космический совет: ступите на неизвестную ранее тропу.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на декабрь 2020 года для всех знаков зодиака.
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