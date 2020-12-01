«Горжусь тобой»: Игорь Верник опубликовал фото сына на шесте для стриптиза

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Татьяна Меркер
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Актер весьма необычным способом поздравил наследника с днем совершеннолетия.

Фото, видео: Instagram @ivernik

Народный артист России Игорь Верник, которого зритель знает по ролям в ситкомах «Папины дочки» и «Кухня», с присущим ему чувством юмора поздравил своего единственного сына Григория с днем рождения.

Наследнику артиста исполнилось 18 лет, в честь чего звездный родитель опубликовал забавную подборку кадров с сыном. В своем Instagram-блоге Верник показал фолловерам несколько селфи с повзрослевшим Гришей, а также смешные фотографии самого именинника.

Наибольший ажиотаж вызвало фото наследника актера на пилоне. На снимке парень в одних шортах повис на шесте вверх ногами, на его лице при этом выражается крайнее усердие.

Instagram @ivernik

Актер Игорь Верник предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. В его социальных сетях чаще появляются снимки и видео с коллегами по работе, чем с домочадцами. Тем не менее, известно, что артист после развода с матерью своего сына, сумел выстроить с парнем близкие отношения, основанные на доверии. Григорий живет с отцом и планирует пойти по его стопам. Сейчас наследник народного артиста учится в Школе-студии МХАТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Хрусталев запечатлел себя в изящной в позе в одних шортах.

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