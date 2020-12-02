«Вот и заработали»: Королева с Тарзаном улетели на Занзибар и разозлили фанатов
Ранее стриптизер жаловался на безденежье в связи с пандемией коронавируса.
Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; Instagram @koroleva__star
Певица Наташа Королева присоединилась к мужу на отдыхе в Танзании. Артистка поделилась фото с берегов Индийского океана со своими подписчиками в Instagram. При этом еще недавно ее супруг-стриптизер Тарзан жаловался на безденежье на фоне пандемии.
Королева на фото с курорта позирует спиной к камере, под зонтиком на фоне голубого океана и белоснежного песка пляжа.
«Я улетела! Но обещала вернуться!» — написала она.
Ранее фото с такой же надписью публиковал на своей странице и сам Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана — Прим. ред.). Тогда все решили, что это ностальгическое фото — недавно он уже ездил на Занзибар, и супруги рядом с ним не наблюдалось.
Но длинные кудри Наташи на ее фото подсказали, что фото «свежее» — она только недавно сменила прическу. Тогда многие в сети заметили, что после этих манипуляций артистка стала очень походить на мужа.
Чету в последнее время много обсуждают в сети — сначала скандал с изменой, потом многочисленные грязные подробности, а затем и жалобы на бедственное положение. Так что известия о том, что звезды снова отдыхают, многих разозлили.
«Что, деньжата лишние появились?»
«В стране пандемия, а им веселье. Пир во время чумы!»
«Вот и заработали. Кто-то же смотрит эти передачи — вот они и зарабатывают на этом», — подметили в комментариях.
Сейчас в России диагностируют все больше случаев малярии, завезенной после отдыха как раз на Занзибаре. Но звездную пару это, видимо, не остановило. Пока большинство знаменитостей едет на Мальдивы, Королева и Тарзан отправились в Африку.
Ранее 5-tv.ru публиковал расширенный материал на тему риска заражения малярией в Танзании и того, как можно этого избежать.
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