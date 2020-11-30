«Мэри Поппинс!» — ностальгическое фото Тарзана из Африки разозлило фанатов
Супруг Наташи Королевой во время отдыха в Танзании сделал снимок, который возмутил его подписчиков в Instagram.
Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко никак не может забыть о недавней поездке в Африку. На своей странице в Instagram он опубликовал фото с отдыха с «говорящей» подписью. На снимке муж певицы Наташи Королевой восседает в тропиках с зонтиком над головой и смотрит куда-то вдаль.
«Я улетел, но обещал вернуться…» — написал он.
Подписчики, увидев Тарзана с зонтиком, сразу нашли ему новое прозвище.
«Мэри Поппинс вы наша!»
Но большинство из пользователей смутил постамент, который стриптизер выбрал для того, чтобы присесть. На нем видна погнутая табличка — то ли памятник, то ли чья-то могила.
«А чьем памятнике вы сидите?»;
«Как можно было сесть на памятник, кощунство!»;
«Надеюсь, ты не надгробие чье-то уселся…» — написали ему в комментариях.
Тарзан во время своей поездки в Африку выкладывал немало снимков. Были там и нескромные обнаженные фото у океана, и красивые ландшафты, и милые видео с детишками. А вот на вопросы о том, во сколько ему обошлось путешествие, он не отвечал. И это при том, что Глушко был в числе знаменитостей, требовавших у государства поддержки на время пандемии.
Ранее 5-tv.ru писал, что полиция задержала шантажисток, вымогавших два миллиона рублей у мужа Наташи Королевой.
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