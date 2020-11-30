Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко никак не может забыть о недавней поездке в Африку. На своей странице в Instagram он опубликовал фото с отдыха с «говорящей» подписью. На снимке муж певицы Наташи Королевой восседает в тропиках с зонтиком над головой и смотрит куда-то вдаль.

«Я улетел, но обещал вернуться…» — написал он.

Подписчики, увидев Тарзана с зонтиком, сразу нашли ему новое прозвище.

«Мэри Поппинс вы наша!»

Instagram @tarzan___official

Но большинство из пользователей смутил постамент, который стриптизер выбрал для того, чтобы присесть. На нем видна погнутая табличка — то ли памятник, то ли чья-то могила.

«А чьем памятнике вы сидите?»;

«Как можно было сесть на памятник, кощунство!»;

«Надеюсь, ты не надгробие чье-то уселся…» — написали ему в комментариях.

Тарзан во время своей поездки в Африку выкладывал немало снимков. Были там и нескромные обнаженные фото у океана, и красивые ландшафты, и милые видео с детишками. А вот на вопросы о том, во сколько ему обошлось путешествие, он не отвечал. И это при том, что Глушко был в числе знаменитостей, требовавших у государства поддержки на время пандемии.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция задержала шантажисток, вымогавших два миллиона рублей у мужа Наташи Королевой.