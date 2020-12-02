🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 декабря, убывающая Луна в знаке Рака способствует основательным делам и серьезным покупкам. А вот деньги в долг лучше не давать — существует риск их больше не увидеть. День идеален для решения любовных вопросов — будь то поиск новой пары, заключение брака или даже интересное приключение на одну ночь.

♈ Овен

Мир вокруг вас меняется очень быстро, дорогие Овны. Но это не значит, что вам нужно поспевать за ним. Сейчас нужно дать себе время на восстановление сил после недавних потрясений. Расслабьтесь — морально и физически.

Космический совет: дайте себе время привыкнуть к изменениям.

♉ Телец

Тельцы, многим хочется повторить чужой успех. Но не забывайте, что их методы и способы — это чужая история. А у вас есть собственный выбор и своя судьба. Вместо подражания другим продолжайте делать то, что лучше всего получается именно у вас.

Космический совет: выберите свой путь.

♊ Близнецы

Возможно, недавнее лунное затмение оказало на вас серьезное влияние, Близнецы. Вы находитесь на распутье? И пока вы не определились, что делать дальше, можно уделить время служению другим. Например, принять участие в волонтерском проекте. Благотворительность поможет вашей душе исцелиться.

Космический совет: научитесь помогать нуждающимся.

♋ Рак

И снова жизнь требует от Рака решения непростых задач. И опять сделать все идеально и точно в срок могут только они сами. Но это не значит, что нужно загонять себя. Попробуйте найти время на отдых.

Космический совет: не перетрудитесь.

♌ Лев

Львы, вы привыкли сами решать, как все должно быть в вашей жизни и что для вас не годится. Но ведь так вы не оставляете шанса для Вселенной вмешаться и удивить вас. Попробуйте иногда отпускать себя и научитесь замечать те сигналы, что шлет вам космос. Быть может, они сулят что-то хорошее.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♍ Дева

Вас окружает на удивление мощная энергия созидания, Девы! А это значит, что совсем скоро может стать явью то, о чем вы столько раз горячо молились. Приготовьтесь к положительным изменениям в жизни.

Космический совет: вокруг вас столько прекрасного!

♎ Весы

Вы сами знаете, как грандиозны ваши идеи, Весы. Но хватит строить планы и мечтать, пора начинать что-то делать. Верьте в свои силы и приступайте к делу.

Космический совет: пора переходить от планов к действиям.

♏ Скорпион

Все говорит о том, что ваши амбиции появились не на пустом месте. Вы действительно хороши в своем деле, Скорпионы, и можете постепенно переходить к реализации давно задуманного.

Космический совет: откройте в себе внутреннего гения.

♐ Стрелец

Стрельцы, экономия и бережливость всегда уместны. Но все хорошо в меру, вам стоит пересмотреть свой подход к накоплению и иногда позволять себе расслабиться. Небольшие траты время от времени позволят вам понять, что не нужно загонять себя ради создания пресловутой подушки безопасности. Она у вас уже есть.

Космический совет: измените свое отношение к деньгам.

♑ Козерог

Козероги, вы действительно хороши в своей сфере деятельности. Но не слишком ли однообразна ваша работа? Не пора ли научиться решать задачи новыми, нетривиальными путями? Попробуйте открыть для себя что-то необычное.

Космический совет: научитесь идти к цели разными путями.

♒ Водолей

Наше будущее зависит от того, что мы делаем (или не делаем) в настоящем. Что бы вы хотели изменить, Водолеи, чтобы однажды увидеть хорошие итоги? Кстати, сейчас отличное время отпустить обиды и начать двигаться вперед.

Космический совет: пора сделать выбор.

♊ Рыбы

Как и многие другие, вы мечетесь между своими мечтами и бытом, Рыбы. А ведь сейчас есть все шансы, чтобы реализовать себя. Попробуйте открыться чему-то новому.

Космический совет: позвольте себе мечтать глобально.

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