Московский блогер вел стрим с умершей беременной подругой (18+)

Московский блогер Стас Решетников, более известный пользователям сети как Reeflay, более двух часов вел стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. По данным ряда Telegram-каналов, незадолго до трагедии парень выгнал девушку полуголой на мороз.

В определенный момент во время эфира Reeflay обратил внимание, что Валентина не подает признаки жизни и наклонился к ней в попытке привести в чувство.

«Ребят, мне кажется, она мертвая, я вам отвечаю», — неуверенным голосом сказал блогер.

Находясь в какой-то неискренней полуистерике, парень схватил тело и перетащил на диван. После этого он заново выстроил кадр и начал рассказывать пользователям о произошедшем.

«Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда», — сказал Reeflay, периодически попивая «из горла» шампанское.

Когда в жилище прибыла бригада скорой помощи, любитель прямых эфиров несколько раз уточнил у медиков, действительно ли его подруга скончалась. Стрим был прекращен только после появления полицейских. Один из оперативников потребовал отключить трансляцию и отвернул объектив камеры к стене.

«Достримился? Будем разбираться!», — слышен за кадром мужской голос.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официального подтверждения инцидента нет.

По неподтвержденным данным, погибшая Валентина имела анкету на сайте интим-услуг, в которой был довольно богатый перечень доступных «опций».

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