Московский блогер вел стрим с умершей беременной подругой (18+)

|
Василий Заика
2 247

Трансляция происходящего в квартире не прерывалась даже во время приезда скорой помощи и полицейских.

Фото, видео: Соцсети

Московский блогер Стас Решетников, более известный пользователям сети как Reeflay, более двух часов вел стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. По данным ряда Telegram-каналов, незадолго до трагедии парень выгнал девушку полуголой на мороз.

В определенный момент во время эфира Reeflay обратил внимание, что Валентина не подает признаки жизни и наклонился к ней в попытке привести в чувство.

«Ребят, мне кажется, она мертвая, я вам отвечаю», — неуверенным голосом сказал блогер.

Находясь в какой-то неискренней полуистерике, парень схватил тело и перетащил на диван. После этого он заново выстроил кадр и начал рассказывать пользователям о произошедшем.

«Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда», — сказал Reeflay, периодически попивая «из горла» шампанское.

Когда в жилище прибыла бригада скорой помощи, любитель прямых эфиров несколько раз уточнил у медиков, действительно ли его подруга скончалась. Стрим был прекращен только после появления полицейских. Один из оперативников потребовал отключить трансляцию и отвернул объектив камеры к стене.

«Достримился? Будем разбираться!», — слышен за кадром мужской голос.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официального подтверждения инцидента нет.

По неподтвержденным данным, погибшая Валентина имела анкету на сайте интим-услуг, в которой был довольно богатый перечень доступных «опций».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитого блогера Марию Солодар увезли на скорой.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.62
-0.70 91.31
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в «Весне на Заречной улице»
15:47
Умершую во время стрима беременную модель перед смертью выгнали на мороз
15:44
Готовим мясо по-купечески — пошаговый рецепт
15:29
«Поволжскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок
15:17
Крупное производство нелегального алкоголя ликвидировали под Ярославлем
15:10
Неизвестный угрожает устроить взрыв в отделении банка в Горно-Алтайске

Сейчас читают

Московский блогер вел стрим с умершей беременной подругой (18+)
Умер Борис Плотников, воплотивший в «Собачьем сердце» доктора Борменталя
Возвращение Псаки: ТОП-5 «крылатых» фраз будущего пресс-секретаря Белого дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Цыпкин жестко размазал Бородину за критику «Беспринципных»