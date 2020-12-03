Игра по его правилам: ТОП-5 манипуляторов по знаку зодиака

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Татьяна Меркер
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Представители этих пяти знаков астрологического круга пойдут на любые ухищрения, чтобы добиться желаемого.

Игра по его правилам: ТОП-5 манипуляторов по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress / Oleksiy Maksymenko

Каждому знаку зодиака в большей или меньшей степени присущи отдельные качества: доброта, самовлюбленность, наглость, а также черты манипулятора. У некоторых людей они практически отсутствуют, тогда как у пяти знаков созвездий доведены до высшей точки.

Овен

Властные Овны привыкли быть в центре внимания и откровенно наслаждаются этой ролью. Представители этого знака зодиака искренне считают, что они могут манипулировать людьми для достижения своих целей и, что называется, идти по головам.

Близнецы

Близнецы не терпят обыденности и рутины, они уверены, что каждый из их окружения обязан развлекать их. При этом представители этого созвездия не могут предложить подобного в ответ. Манипулируют Близнецы даже своими ближайшими родственниками, когда хотят получить, например, заветный подарок или деньги на счет.

Рак

Раки нечасто прибегают к манипуляциям, но делают это крайне умело. Известно, что это один из самых эмоциональных знаков зодиака, поэтому добиваться желаемого они привыкли путем хорошо сыгранного спектакля. В ход идет все: слезы, истерики и откровенная лесть.

Лев

Львы уверены, что мир крутится вокруг них. Они чувствуют себя главным героем фильма «Шоу Трумена», где мир был буквально построен ради и для одного человека. В силу все этого, Львы уверены, что их давление на окружающих должно восприниматься как норма, а все прихоти покорно исполняться.

Стрелец

Все окружающие люди должны принимать и любить Стрельца таким, какой он есть. Если же этого не происходит, то он обязательно заставит друга, партнера, родственника, коллегу это сделать. В противном случае каждый из них может навсегда забыть о том, что Стрелец будет к нему благосклонен.

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Игра по его правилам: ТОП-5 манипуляторов по знаку зодиака

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