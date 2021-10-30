Несчастья и слезы: Какие женские имена могут негативно повлиять на судьбу?

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 1 475

Таролог Саона рассказала, как родителям лучше не называть своих дочерей.

Фото, видео: www.globallookpress / Horazny Josef, 5-tv.ru

Каждое имя несет в себе определенный «информационный код», в нем заложены черты характера человека, таланты и склонности. Называя ребенка тем или иным образом, родители дают ему своего рода билет в жизнь, прокладывают судьбу. Таролог Саона отмечает, что важно не ошибиться в выборе имени для дочери, ведь некоторые из них могут негативно повлиять на жизненный путь девочки.

Екатерина

Имя Екатерина, по словам таролога, означает «мученица». Называя девочку так, родители буквально обрекают ее на тяготы жизни и страдания. Саона отмечает, что лучше избегать этого имени для своей дочки.

Татьяна

Девушке под именем Татьяна, по мнению Саоны, будет сложно построить крепкие и «долговечные» отношения с супругом. У нее обязательно будет несколько союзов в жизни.

«Это имя не дает один брак», — подчеркивает специалист.

Марина

Имя Марина принесет девочке множество слез, замечает таролог. У представительниц слабого пола, названных этим именем, будет сложный тернистый жизненный путь. Трудности будут как в личной жизни, так и в карьере.

«Все, что должно вот-вот исполниться, будет уходить в «разрушение», — заявляет Саона.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен женщин, которые привлекают внимание мужчин.

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