«Мне стыдно!» — сын Боярского возмущен заявлениями вице-губернатора Петербурга

|
Василий Заика
1 007

Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал введение очередных ограничений в Северной столице на фоне угрозы распространения коронавируса.

Фото, видео: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС, Instagram @sergeyboyarskiy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский в своем аккаунте в Instagram отреагировал на интервью вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, посвященное введению очередных ограничений в городе на Неве на фоне угрозы распространения COVID-19.

Сергей Боярский отметил, что по-прежнему продолжает сомневаться в эффективности реализуемых мер. Парламентарий подчеркнул, что, если выражаться простым языком, то «одно лечим, другое калечим».

«Театры, музеи, рестораны, кафе… Это все — рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города», — напомнил Сергей Боярский.

Депутат Госдумы считает, что жители Петербурга должны иметь четкое понимание ситуации в непростых эпидемиологических условиях. Именно при наличии грамотных разъяснений, по мнению Сергея Боярского, люди будут способны все понять и объединиться, а не в очередной раз озлобиться.

«Я понимаю, насколько сложно даются эти выстраданные решения, и чем они обусловлены. Я понимаю, что их очень важно разъяснять. Но, послушайте, когда я слышу на вопрос — а будут ли предусмотрены меры поддержки малого бизнеса ответ: „Есть еще 360 дней. На каждый чих не наздравствуешься“, это цитата, мне становится стыдно!» — заявил Сергей Боярский.

Сын Михаила Боярского, кроме прочего, выразил поддержку губернатору Александру Беглову. Сергей Боярский добавил, что градоначальнику в настоящее время очень нелегко, так как «с такими друзьями и врагов не надо».

Instagram @sergeyboyarskiy

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения.

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 дек
Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу
3 дек
В Интерполе заявили о масштабном производстве поддельных лекарств от COVID-19
3 дек
Киркоров устроил грандиозную вечеринку в разгар пандемии
3 дек
Назван наиболее частый источник инфицирования коронавирусом
3 дек
Россия готова поставлять вакцину от коронавируса и начать ее производство в странах ОДКБ
2 дек
«Признаю неправоту»: Шнуров продолжил словесную «перестрелку» с Бастой
2 дек
После концертов Басты глава петербургского комитета по культуре получил выговор
2 дек
Директор «Ледового дворца» ушел в отпуск после скандала с концертами Басты
2 дек
Онищенко назвал причины для госпитализации при легкой форме COVID-19
2 дек
«Забирает ресурсы»: коронавирус вызывает преждевременное старение организма

Читайте также

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.20
-0.42 91.19
-0.12
Игра по его правилам: ТОП-5 манипуляторов по знаку зодиака

Последние новости

1:10
«Его зовут Степа»: Борис Корчевников больше не одинок
0:55
ТОП-5 признаков замужней женщины, скрывающей брак
0:40
Дед Мороз выгулял оленя Валерчика в магазине игрушек в Сургуте — видео
0:28
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь удалила старую грудь — видео
0:21
Железнодорожные вагоны горят в Кировском районе Петербурга
0:01
Введение во храм Пресвятой Богородицы: почему нельзя спешить 4 декабря

Сейчас читают

Магия «локона страсти»: как скромная Нина Иванова влюбила в себя весь СССР
PR-директор Бари Алибасова назвал причину госпитализации продюсера
Золотой айфон не смог заставить дочь Киркорова улыбнуться в свой день рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Цыпкин жестко размазал Бородину за критику «Беспринципных»