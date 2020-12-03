«Мне стыдно!» — сын Боярского возмущен заявлениями вице-губернатора Петербурга
Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал введение очередных ограничений в Северной столице на фоне угрозы распространения коронавируса.
Фото, видео: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС, Instagram @sergeyboyarskiy
Депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский в своем аккаунте в Instagram отреагировал на интервью вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, посвященное введению очередных ограничений в городе на Неве на фоне угрозы распространения COVID-19.
Сергей Боярский отметил, что по-прежнему продолжает сомневаться в эффективности реализуемых мер. Парламентарий подчеркнул, что, если выражаться простым языком, то «одно лечим, другое калечим».
«Театры, музеи, рестораны, кафе… Это все — рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города», — напомнил Сергей Боярский.
Депутат Госдумы считает, что жители Петербурга должны иметь четкое понимание ситуации в непростых эпидемиологических условиях. Именно при наличии грамотных разъяснений, по мнению Сергея Боярского, люди будут способны все понять и объединиться, а не в очередной раз озлобиться.
«Я понимаю, насколько сложно даются эти выстраданные решения, и чем они обусловлены. Я понимаю, что их очень важно разъяснять. Но, послушайте, когда я слышу на вопрос — а будут ли предусмотрены меры поддержки малого бизнеса ответ: „Есть еще 360 дней. На каждый чих не наздравствуешься“, это цитата, мне становится стыдно!» — заявил Сергей Боярский.
Сын Михаила Боярского, кроме прочего, выразил поддержку губернатору Александру Беглову. Сергей Боярский добавил, что градоначальнику в настоящее время очень нелегко, так как «с такими друзьями и врагов не надо».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения.
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