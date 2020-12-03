Депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский в своем аккаунте в Instagram отреагировал на интервью вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, посвященное введению очередных ограничений в городе на Неве на фоне угрозы распространения COVID-19.

Сергей Боярский отметил, что по-прежнему продолжает сомневаться в эффективности реализуемых мер. Парламентарий подчеркнул, что, если выражаться простым языком, то «одно лечим, другое калечим».

«Театры, музеи, рестораны, кафе… Это все — рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города», — напомнил Сергей Боярский.

Депутат Госдумы считает, что жители Петербурга должны иметь четкое понимание ситуации в непростых эпидемиологических условиях. Именно при наличии грамотных разъяснений, по мнению Сергея Боярского, люди будут способны все понять и объединиться, а не в очередной раз озлобиться.

«Я понимаю, насколько сложно даются эти выстраданные решения, и чем они обусловлены. Я понимаю, что их очень важно разъяснять. Но, послушайте, когда я слышу на вопрос — а будут ли предусмотрены меры поддержки малого бизнеса ответ: „Есть еще 360 дней. На каждый чих не наздравствуешься“, это цитата, мне становится стыдно!» — заявил Сергей Боярский.

Сын Михаила Боярского, кроме прочего, выразил поддержку губернатору Александру Беглову. Сергей Боярский добавил, что градоначальнику в настоящее время очень нелегко, так как «с такими друзьями и врагов не надо».

Instagram @sergeyboyarskiy

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения.