Рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для всех знаков зодиака

Руна способна раскрыть характер человека и стать для него мощнейшим амулетом, кроме того, каждая из них отвечает за определенный цикл. Обладая даром чтения по рунам можно проанализировать прошлое, понять настоящее и предсказать будущее для представителей всех знаков зодиака.

Известный провидец Игорь Вечерский специально для читателей 5-tv.ru составил рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря, пояснив, на что стоит обратить внимание и чего остерегаться представителям каждого знака зодиака.

Овен

Соуло Феху и Беркана перевернутая говорят о том, что на этой неделе для Овнов будут удачны любые финансовые дела. Вы сможете совершить крупные покупки, которые принесут вам пользу и удовлетворение от их использования.

Телец

Манназ, Тейваз перевернутый и Уруз говорят, что Тельцам стоит заняться саморазвитием, не рисковать понапрасну и не направлять свои усилия во вне. Кроме того, неделя будет идеальной для того, чтобы определиться с поставленными целями и способами их достижениях.

Близнецы

Хагалаз Эйваз и Турисаз перевернутый говорят Близнецам о том, что пришло время разрушить давно существующие в жизни препятствия. Это может вынудить вас вступить в некие конфликты, но только таким образом вы сможете преодолеть все то, что должно уйти из вашей жизни.

Рак

Дагаз, Манназ и Перто перевернутая советуют Ракам начать наконец дела, которые вы долгое время откладывали. Также, это идеальное время для развития своих личностных качеств, однако следует обратить особое внимание на распространение информации о вас.

Лев

Гебо, Эйваз и Хагалаз предупреждают Львов о том, что ваши партнеры могут подвести вас, поэтому полагаться стоит только на себя. Будьте сдержанней, дабы не вступать в конфликты и в невыгодные для вас ситуации.

Дева

Манназ, Иса и Альгиз перевернутый советуют Девам использовать все имеющиеся с возможности. Не следует форсировать события, потому как они пока не готовы принести вам хороший результат.

Весы

Вуньо, Дагаз и Беркана перевернутая говорят Весам о том, что ваше стремление к комфорту пока чрезмерное. Следует немного расслабиться, чтобы не упустить то, что действительно важно сейчас.

Скорпион

Эваз перевернутый, Кено и Йера советуют Скорпионам больше стремиться к получению необходимой для вашей работы информации. На этой неделе следует хорошо потрудиться, потому как на горизонте «маячит» положительный результат.

Стрелец

Феху, Манназ перевернутый и Альгиз перевернутый предупреждают Стрельцов о нерациональности финансовых трат в этот период. Другими словами, следует внимательно следить за своими расходами и не рисковать деньгами понапрасну.

Козерог

Дагаз, Тейваз и Эваз говорит Козерогам о том, что в этот период вы можете достичь очень хороших результатов. Вам под силу преодолеть сложности и добиться успеха, а также замотивировать на это окружающих вас людей.

Водолей

Манназ, Райдо перевернутый и Наутиз советуют Водолеям не строить далеко идущих планов на этот период: не рекомендуется планировать поездки, командировки и новые проекты. Сейчас вам следует понять, каких компонентов вам не хватает для будущего успеха.

Рыбы

Иса, Соуло и Эйваз говорят Рыбам о том, что события идут по ранее продуманному сценарию, однако в этот период вы можете достичь очень хороших результатов. Также возможны некоторые конфликты, однако вы выйдете из них победителем.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков зодиака.