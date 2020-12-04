«Его зовут Степа»: Борис Корчевников больше не одинок
Телеведущий показал своим подписчикам в Instagram, кто теперь ждет его дома.
Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov
Телеведущий Борис Корчевников больше не одинок. Своим подписчикам в Instagram 38-летний журналист показал, кто теперь ждет его дома.
«Его зовут Степа. Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его», — написал любимец публики под снимком с пушистым котенком.
В публикации к посту Корчевников также рассказал, что полосатого хвостатика в компании с его сестричками, нашли у метро «Планерная» в коробке, обмотанной скотчем. Котят обработали от паразитов и буквально вернули к жизни. Один из найденышей поселился у телеведущего.
Публикация, появившаяся всего пару часов назад уже собрала больше 30 тысяч лайков и множество восторженных отзывов фолловеров.
«Какой он лапочка… вот как можно было его бросить»;
«Спасибо за спасенную жизнь»;
«Глаза одного цвета, как в книге детства „Мы одной крови, ты и я“»;
«Борь, никогда не сомневалась в вашей доброте и милосердии. Маленькая спасенная жизнь обернется для вас верностью и любовью Степы», — написали поклонники Корчевникова.
Телеведущий никогда не был женат, у него нет детей, о его личной жизни вообще мало, что известно. Ранее 5-tv.ru писал, что после рассказа Аниты Цой о трудностях совместной жизни в семье артистки Борис Корчевников прямо в программе пошутил, что после этого он точно укрепился во мнении остаться холостяком.
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