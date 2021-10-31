Какая прическа вам подходит по знаку зодиака и когда лучше идти в салон

Астрологи уверены: представительницам разных знаков зодиака свойственны не только определенные черты характера, но и особенности внешности. Свою индивидуальность можно подчеркнуть, в том числе, прической, а если выбрать ее в соответствии с гороскопом, то поддержка высших сил в делах будет обеспечена. Кроме того, для похода в салон красоты есть наиболее благоприятные дни.

Овен

Эмоциональным и упорным в достижении поставленных целей Овнам рекомендованы короткие стрижки. Такие прически усиливают положительную энергетику женщины, придают силы и сохраняют молодость. Для тех, кто не готов расставаться с длинными волосами подходят укладки локонами или прическа в виде высокого хвоста. Посещать парикмахера лучше по субботам.

Телец

Тельцам лучше всего носить волосы средней длины, а также выбирать натуральные оттенки. Каре — тоже подходящий вариант. Однако на первом месте для этого знака зодиака стоит не вид прически, а состояние здоровья волос. Крепкие и блестящие пряди — залог успеха в карьере и финансовом аспекте. Лучший день для визита к стилисту — пятница.

Близнецы

Непостоянный характер Близнецов диктует свои правила: стрижки, которые не требуют долгой укладки и, легко меняющиеся в зависимости от настроения, станут самым правильным выбором. Для женщин этого знака очень важно иметь возможность выглядеть каждый день по-новому. Наиболее удачные варианты прически — каскад или вьющиеся локоны, которых можно добиться химической завивкой. Визит к парикмахеру запланируйте на среду.

Рак

Четкие линии классического каре сделают Раков еще более хваткими в карьерных вопросах. Кроме того, эта стрижка способствует примирению с родными и близкими, а также помогает в поисках мужчины. Удачный день для похода в салон — понедельник.

TASS

Лев

Уверенным и артистичным львам подходят ступенчатые стрижки и буйные кудри. Львиная грива подарит энергию для реализации амбициозных планов и вдохновение. Создавать эту красоту лучше всего в воскресенье.

Дева

Девам, как и Тельцам, нужно следить за здоровьем волос. Проконсультируйтесь с доктором или косметологом насчет процедур ухода и подбора витаминов для придания силы вашим локонам. Прически стоит выбирать элегантные и даже консервативные: прямые пряди, аккуратно собранные пучки станут идеальным вариантом. В салон — по средам.

Весы

Весам не стоит пускаться в эксперименты со стрижками. Выбирайте классические и простые модели, а желание удивить окружающих можно исполнить цветом. Необычные окрашивания придадут образу изюминку, а вам — уверенность в себе. Посещать стилиста лучше всего в пятницу.

Скорпион

Усилить свою природную привлекательность Скорпионам помогут замысловатые косы или изящные вьющиеся локоны. Не бойтесь экстремальных окрашиваний — яркий цвет, подобранный профессионалом, создаст необычный и эффектный образ. Удачный день для похода к мастеру — вторник.

DPA / TASS

Стрелец

Следите за состоянием здоровья волос и их внешним видом очень тщательно. Не забывайте состригать секущиеся концы, если носите длинные волосы. Также выбирайте укладки пучком или «конский хвост». Если готовы к решительным переменам, короткая стрижка станет удачным решением. К стилисту — по четвергам.

Козерог

Для Козерогов, в отличие от других знаков зодиака, длина волос не принципиальна. Остерегайтесь необычных стрижек, сложных форм и цветов — все это вам не подходит. Для того чтобы стать успешнее в финансовом плане, астрологи рекомендуют носить челку и головные уборы. Удачный день для похода в салон — суббота.

Водолей

Вы можете позволить себе пробовать разные варианты стрижек, причесок и окрашиваний. Следите за трендами в сфере красоты и смело экспериментируйте. В ответ звезды подарят вам удачу в налаживании деловых и дружеских связей. К мастеру — по субботам.

Рыбы

Представительницам этого знака зодиака очень идут косы и укладки в стиле 60-х годов. Чтобы внешний вид не противоречил внутреннему состоянию и особенностям натуры Рыб, лучше выбирать натуральные и спокойные оттенки при окрашивании волос. Парикмахера навестите в четверг, советует Wday.ru.

TASS

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