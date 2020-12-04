Введение во храм Пресвятой Богородицы: как привлечь любовь и удачу?

4 декабря все православные верующие отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это день, когда трехлетнюю Марию отдали служить Господу. Для Анны и Иокима она была долгожданным вымоленным ребенком, которого до замужества отправили жить в храм. Первосвященник, принимавший Марию, получил наставление свыше и привел девочку туда, где хранились священные скрижали Завета.

Когда Мария выросла, по указанию ангела священник Захария устроил смотр женихов. Суженого для девушки выбрали при помощи посоха. Он расцвел рядом с Иосифом.

На Руси в этот праздник было принято не только приводить в порядок сани, а потом на них кататься, но и гадать.

На счастье

Самым важным в этот день было гадание по первому, кто переступит порог дома. Если это женщина — жди денежных проблем, мужчина — стабильности. Девушка приносила благополучие и любовь, а парень крепкое здоровье. Если первым заходил ребенок, то хозяевам не обойтись без хлопот, а если пришел нищий, придет и недуг. Коровы или свиньи считались удачей.

На жениха

Еще одна распространенная тема гадания в этот день — любовь. Для того чтобы узнать, каким будет суженый, девушки умывались святой водой, надевали красивое белье, заплетали косы и румянили щеки. Затем нужно было встать у окна, прямо в лунный свет и взять в руки чашу с зерном. Затем девушки доставали по одному зерну и смотрели, какое оно.

Рис обещал жениха красивого, но злого, греча — веселого, овес — работящего, перловка — скандалиста. Если молодой особе попадалась рожь, то ей предстояло встретить спокойного супруга. Зерно после гадания нужно было проглотить.

На желание

Еще одно гадание в день Введения могло рассказать, сбудется ли заветное желание. За 15 минут до полуночи нужно было оказаться у вербы с закрытыми глазами, а после этого загадать желание. И если верба «затрещит», то желание точно сбудется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Введение было принято считать началом зимы — поэтому праздник был своего рода отмашкой для зимних ярмарок. 4 декабря — хороший день для совершения сделок, продажи или обмена. На Руси верили, что в этот день Зима разъезжает на санях от деревни к деревне, поэтому ко Введению принято было приводить в порядок и усовершенствовать сани, чтобы Зима могла при необходимости взять любые.